كيفية معرفة رقم العقار في مصر
التطبيق التجريبى للرقم القومي للعقارات يوليو المقبل
كتب:
وائل فايز
05:29 ص | الثلاثاء 08 يونيو 2021
ترقيم العقارات يحد من سلبيات الجرائم والعشوائيات
زاد تساؤل عدد كبير من المواطنين حول كيفية معرفة رقم العقار مصر بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، عن التطبيق التجريبي للمشروع القومي للرقم القومي لكل عقار ويتم البدء بمحافظة بورسعيد فى شهر يوليو المقبل، وتشارك عدة جهات في تحديد كيفية معرفة رقم العقار مصر وعلى رأسها وزارت الاتصالات والتنمية المحلية والإسكان والتخطيط والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
تعظيم الثروة العقارية
وحول تحديد كيفية معرفة رقم العقار مصر، أشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن مشروع إنشاء رقم قومى لكل عقار يعظم الثروة العقارية ويحافظ عليها ويمنع أى تلاعب أو مخالفات بناء جديدة ويحد من الفوضى والعشوائية وتشوهات العمران، ويوفر البيانات المطلوبة عن كل عقار بما يساهم في الحد من التكدس السكاني وعدم الضغط على المرافق والخدمات الموجودة بالأحياء والمدن ومعالجة السلبيات التي نتجت عن زيادة السكان في بعض المناطق.
بدء تجربة الرقم القومي للعقار في يوليو
وكيفية معرفة رقم العقار في مصر تتضمن بدء خطة تطبيق الرقم القومى العقارات مطلع يوليو المقبل ويتم التطبيق التجريبي في محافظة بورسعيد بما يساهم في حصر الثروة العقارية ومعرفة متطلبات واحتياجات كل منطقة وفق عدد العقارات والسكان والحفاظ على الملكيات بمعرفة خريطة العقارات والإلمام بها في الأحياء والمدن والجهات المختصة حتى يتم بناء عليها إصدار التراخيص وتوفير الخدمات والمرافق.
توافر بيانات كل عقار
وفي سياق متصل، كيفية معرفة رقم العقار مصر ستكون متاحة للأسر والسكان حتى يعرف كل البيانات المطلوبة والدقيقة عن كل عقار بحيث يسهل عملية البيع والشراء للوحدات السكنية دون أي تلاعب والحفاظ على أموال المواطنين وأرواحهم فلن يكون هناك عقار مخالف أو بناء غير مرخص خلال الفترة المقبلة، وكل مبنى يحصل على رقم قومي يكون مرخص وبه وسائل الحماية والسلامة المهنية والإنشائية لعدم تضرر المواطنين فيما بعد.
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