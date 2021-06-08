تعرف علي أسباب إعلان «فلاي دبي» تسيير رحلاتها إلى شرم الشيخ

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن شرم الشيخ آمنة وهي أحد أهم الوجهات السياحية في العالم، موضحا أن الأزمة التي تعرضت لها مدينة السلام منذ سقوط الطائرة الروسية جرى استغلالها في تطوير الفنادق والمنتجعات السياحية، وتطوير البنية الأساسية للمدينة وشبكات الطرق والصرف.

وأضاف في تصريح صحفي، اليوم، أن التطوير مستمر ولم يتوقف حيث يجري تطوير الطريق الدائري ليصبح 5 حارات في كل اتجا ، بالإضافة إلى إنشاء مجلس مدينة ذكي لخدمة المواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفد شركة فلاى دبى برئاسة محمد البلوشي، بعد إعلان الشركة إطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ عبر ثلاث رحلات أسبوعية اعتبارا من 15 يونيو الجاري، لتكون بذلك الوجهة الثانية للشركة في السوق المصرية بعد مطار برج العرب في الإسكندرية.

ورحب المحافظ بالوفد معربا عن سعادتة بقرار الشركة ومتمنيا أن تزداد الرحلات فى المستقبل القريب خاصة أن الشعب الأماراتى مرحبا به دائما فى شرم الشيخ علاوة على عشق الإماراتيين لمدينة السحر والجمال، لافتا إلى تطعيم أكثر من 53 ألف من العاملين بالقطاع السياحي بالمدينة والمواطنين وهناك إجراءات احترازية مطبقة في المطار وداخل كل المنتجعات السياحية للحفاظ علي حياة السياح.

وأعلن رئيس الوفد أن شرم الشيخ كواجهة سياحية مرغوبة بشدة ليس لدولة الامارات فقط بل لكافة دول الخليج متوقعا زيادة الرحلات مستقبلا لتصبح رحلات يومية، كما أشاد الوفد بالزيارة التي قاموا بها إلى مطار شرم الشيخ الدولى ولمسوا من خلالها توافر الأمن والأمان من خلال منظومة أمنية قوية ومتكاملة.

وشرح المحافظ مقومات المدينة السياحة من خلال خريطة المدينة معددا ما تنعم به شرم الشيخ من أمن وأمان من خلال السيطرة الكاملة على حدودها البرية والمائية، والمناطق الطبيعية في المدينة والشعاب المرجانية التي تتميز بها مياه خليج العقبة.

ووجه المحافظ الدعوة إلي الوفد الاماراتى لقضاء ليلة سياحية بأحد المزارات السياحية الشهيرة بشرم الشيخ تكريما لهم بحضور عدد من المستثمرين ورجال الاعمال .