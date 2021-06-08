«العليا للفيروسات»: الإعلان عن دراسات عينات الموجة الثالثة خلال أيام

كشفت مصادر باللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه جرى الانتهاء من الدراسات المتعلقة لتحليل عينات الموجة الثالثة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائجها خلال الأيام المقبلة، بحد أقصى الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن نتائجها مبشرة حتى الآن.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتائج العينات التي تم إجراؤها أشارت إلى عدم وجود السلالة الهندية، وأن السلالة الإنجليزية الموجودة في مصر هي السلالة الأوروبية، وليست الإنجليزية المتحورة، قائلا: «بالعكس النتائج كويسة جدا».

وفي سياق متصل، ناشد الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية، وكذلك الالتزام بضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي أثناء التواجد في الأماكن المزدحمة وارتداء الكمامة، مع الاهتمام بالنظافة والتعقيم الدوري للأيدي وغسلها بالماء والصابون، وكذلك العمل على إجراء التعقيم لأماكن المعيشة.

وأضاف عقبة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجب على المواطنين الاهتمام بالتغذية الجيدة والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه والبروتينات لتحفيز مناعة الجسم، وكذلك تجنب تناول أي أدوية دون استشارة الطبيب منعا لحدوث أي مضاعفات تؤثر سلبا على صحة المواطن، والبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض المرض، حتى استشارة الطبيب وعمل الفحوصات الطبية اللازمة.

وتابع عقبه، أنه يجب على المواطينن الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض، وكذلك تقليل مدة الأعراض حال الإصابة، موضحا أن جميع اللقاحات أثبتت فعاليتها ومأمونيتها حتى الآن، منوها إلى أنه لاتوجد أي أعراض خطرة للقاحات تم رصدها على المطعمين بها حتى الآن، مشيرا إلى أنه لايوجد مانع من حصول أصحاب الأمراض المزمنة على اللقاحات، ولكن يجب أن يتم استشارة الطبيب المختص.