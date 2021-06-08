القصة الكاملة لضحية العار بقنا .. قتلها شقيقها والمحكمة تقضي بسجنه

دفعت فتاة ثمن تصديها العادات والتقاليد في قرية «البراهمة» بقنا، قتلها شقيقيها عندما أصرت أن تتزوج من شخص لا ترغب العائلة في نسبه بدعوى أنه سيجلب العار للعائلة، الأمر الذي أصبح مسار صراع بين الفتاوة وأهلها انتهي بقتلها لإنهاء حالة الخزي والعار.

العادات والتقاليد تقتل «نادية»

نادية خلف إبراهيم، تبلغ من العمر 23عامًا، مقيمة في قرية أبنود، مسقط رأس «الخال عبدالرحمن الأبنودي»، التي لازالت تتمسك بالعادات والتقاليد القديمة، وحينما جاء دور «نادية» في الزواج رفضت تحكم عائلتها في تحديد مصيرها وتحديد من ترغب في الزواج منه حتى لو كان ابن نسب أو غني أو ذو منصب اجتماعي، لينتهي تمردها بقتلها على يد شقيقيها.

البداية

تقدم أحد الأشخاص في قرية بمركز قفط إلى أسرة «نادية»، ليطلب يدها للزواج منها، وجرى رفضه من قبل أفراد عائلتها ودخلوا في صراع مع كريمتهم التي رغبت في الزواج منه لوجود تعارف مسبق معه حيث كانت تحبه، وبعد أيام طويلة أرسلوا له الرفض القاطع برفض الزواج.

صباح يوم 11 أغسطس عثر الأهالي على جثة مكبلة وموثقة بالحبال داخل جوال ومعها أداة الجريمة ساطور، تبين بعد الفحص والطب الشرعي أنها جثة «نادية»، وكثفت مباحث مركز شرطة فقط جنوب محافظة قنا، جهزدها التي كشفت أن شقيقها وشقيقتها وراء الجريمة .

ضبط المتهمين

على الفور تمكنت مباحث مركز شرطة قفط من القبض على كل من «أمير.خ»، وشقيقته، واعترفا أمام المباحث بارتكابهما الجريمة بسبب خلافات أسرية، وأنهما قاما بالاتفاق على قتلها لرغبتها في الزواج من شخص لا يرغبون في نسبه ومع إصرارها وتمسكها برأيها قتلاها ومثلا بجثتها باستخدام ساطور ووضعاها داخل جوال بلاستيك وألقوا الجثة داخل ترعة .

حبس عامل وشقيقتهما قتلا شقيقتهما 10 سنوات لمنع زواجها بمن تحبه

قضت محكمة جنايات قنا، في الجلسة الأخيرة بحبس قاتلي شقيقتهم 10 سنوات مشدد، صدر الحكم برئاسة المستشار محمود عيسى سراج ، وعضوية المستشارين شريف عفت مصطفى، وأحمد عبد الحي قورة.