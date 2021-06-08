أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء: الاستقرار سيد الموقف

شهدت أسعار حديد التسليح، اليوم الثلاثاء، 8 يونيو استقرار فى الأسواق بالمحافظات، حيث أعلنت شركات حديد التسليح عن تثبيت أسعارها لشهر يونيو الجارى، لتستقر أسعار حديد التسليح بدون زيادة خلال الـ8 أيام الأولى من الشهر الجارى.

فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم، عند معدلاتها وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر.

وفى سطور تقدم «الوطن»، أسعار حديد التسليح والأسمنت لليوم الثلاثاء.

- سجل حديد التسليح «عز»، سعر 14600 جنيه وهو السعر الأعلى للبيع بالمقارنة باقى الشركات مدعوما بالخامة.

- سجل حديد تسليح شركة بشاي سعر 14500 جنيه.

- سجل حديد شركة العتال سعر 14450 جنيها،

- شركة المراكبي يباع طن حديد التسليح بـ14300جنيه.

- شركة عطية يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان يباع طن الطن بسعر 14300جنيه.

- شركة المراكبي سعر طن حديد التسليح 14300 جنيه.

- شركة المصريين يباع طن حديد التسليح بسعر 14500جنيه.

- شركة العشرى يباع طن حديد التسليح بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل يباع طن حديد التسليح 14350 جنيه.

أسعار الأسمنت:

فيما استقرت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 8 يونيو عند معدلاتها وسط تخمة في المعروض منذ عدة أشهر، ما أدى إلى وجود أكثر من سعر، حيث تعلن شركات الأسمنت الأسعار أسبوعيا.

أسعار الأسمنت المسلح:

- الشركة القومية للأسمنت يباع الطن بسعر 8.13 جنيها وهي الأعلى سعرا للبيع.

- المعلم يباع الطن بسعر 785جنيه.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر783جنيها.

- أسمنت المصرى يباع الطن بسعر 800جنيها.

- أسمنت المخصوص باع الطن بسعر 765جنيها.

أسعار الأسمنت المخلوط- أسمنت ايه وان يباع الطن بسعر 600 جنيها.

- أسمنت النخيل يباع الطن بسعر 600 جنيها.

- أسمنت الواحة يباع الطن بسعر610 جنيها.= اسمنت السويد ى يباع بسعر 610 جنيها.

أسعار الأسمنت الأبيض:

- يباع أسمنت العادة بسعر 2500 جنيه للطن.

- أسمنت سوبر سيناء يباع الطن بسعر 2460 جنيها.

- أسمنت رويال العادة يباع الطن بسعر 2430 جنيها.

-أسمنت الواحة الأبيض 2425 جنيها.

أسعار الأسمنت المقاوم:

- أسيك سي وتر يباع الطن بسعر 828جنيها.

- السويس سي وتر يباع الطن بسعر 828جنيها.

- السويدي المقاوم يباع الطن بسعر 828جنيها.

أسعار الجبس:- شركة سيناء يباع الطن بسعر 850 جنيها.

-جبس العامرية يباع الطن بسعر650 جنيها.

-جبس السويس يباع الطن بسعر 580 جنيها.

جبس الدولية يباع الطن بسعر710 جنيها.

جبس المعمار يباع بسعر 690جنيها للطن

يشار إلى أن شركات حديد التسليح ثبتت أسعار حديد التسليح خلال الشهر الجارى عقب زيادات متتالية خلال شهر مايو الماضى، بحسب أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرفة التجارية لـ«الوطن».

وقال الزينى: إن استقرار أسعار حديد التسليح هو سيد الموقف مرجعا ذلك الاستقرار إلى الأسعار العالمية وتراجع الأسعار العالمية لليبيلت ومستلزمات الإنتاج، مضيفا أن الاستقرار يعد فرصة جيدة لتخلص التجار والوكلاء من المخزون الراكد فى المخازن، مستبعدا الاتجاة إلى الزيادة مرة أخرى.

الأسعار العالمية لخامات حديد التسليح:

ولفت إلى أن الأسعار العالمية تراجعت فى حدود الـ30 دولار للطن ولاتزال أسعار الحديد فى السوق المحلى تباع بنفس أسعار الارتفاع، حيث يباع الطن فى حدود 14600 و14800 جنيها للمستهلك، مضيفا أن شركات حديد التسليح لجأت إلى رفع الأسعار خلال شهر مايو الماضى لمرتين متتاليتين بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للبليت والصاج والخردة ومكورات الحديد والتى تعد من أهم الخامات.