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عاجل.. النائب العام يأمر بالطعن بالنقض على حكم ببراءة هيثم كامل أبو علي

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هيثم البرعى
04:21 م | الثلاثاء 08 يونيو 2021
النائب العام

النائب العام

أمر المستشار النائب العام، اليومَ، الثامن من شهر يونيو عام 2021، بالطعن بالنقض على حكم «محكمة الجنايات» الصادر في القضية رقم 2001 لسنة 2021، جنايات أول الغردقة، يوم العاشر من شهر مايو الماضي ببراءة المتهم «هيثم كامل أبو علي»، الذي قدمته «النيابة العامة» فيها للمحاكمة الجنائية؛ لإحرازه جوهرًا مُخدِّرًا بقصد التعاطي، وتسببه خطأً في قتل فتاة عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين، وقيادته سيارة تحت تأثير مخدِّر، وتعمده السير عكسَ الاتجاه المقرر.

 

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