«في ضيافة ٕامبان».. معرض لطلاب الفنون الجميلة بقصر البارون
كتب:
إلهام زيدان
07:48 ص | الأربعاء 09 يونيو 2021
أحد أعمال معرض في ضيافة إمبان
في ٕاطار التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، يستضيف قصر البارون بمصر الجديدة معرض «في ضيافة إمبان» للوحات الفنية التي قام بتنفيذها بحديقة القصر طلاب قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، جامعة حلوان.
ويفتتح كل من الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة، وذلك في تمام الرابعة من عصر الجمعة الموافق 11 يونيو 2021 بقاعة الفنون والثقافة بالقصر.
ويضم المعرض 88 لوحة بخامات متنوعة لطالب كل من الفرق الثانية والثالثة والرابعة بقسم الجرافيك تمثل جانبا من مشاريع أعمال السنة التي قام بها في هذا العام تحت إشراف أساتذة مادتي «الرسم والتصميم»، و«المناظر والخلفيات، الإضافة لمشاركة بعض اللوحات من أعمال الأساتذة، يستمر المعرض حتى 20 يونيو 2021.
وفي كلمته عن المعرض، قال الدكتور عبدالعزيز الجندي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومسؤول المعرض، في تصريحات صحفية: بعد نحو قرن من الزمان، تعود من جديد روح البارون "ٕامبان" موسس مصر الجديدة، ليستضيف في قصره الفريد مجموعة مبدعة من شباب الفنون الجميلة. لينفذوا مشروعاتهم الدراسية بحديقته، مستمتعين بالروح المختلفة للطراز الغني بكل الجميل، من التماثيل، والزخارف والجداريات، والعمارة الشامخة االٔنيقة المهيبة، يجلسون بين المتعة والحيرة.
متابعا: يمضي يوم وراء يوم ويتحول عشقهم للمكان ٕالى متعة في التسجيل وفي نقل الجمال وٕاعادة الصياغة بشكل شخصي لكل منهم، وفي نهاية المدة اكتشفوا أنهم استطاعوا الخروج بأعمال جميلة معبرة توازي جمال المشهد، وأصبح كل منهم متحصال عنده على ذكرى بيده تعبر عن تواجده الٔيام معدودات في رحاب القصر المهيب، ووجوا أنفسهم أخيرا يمضون مودعين القصر، الذي أتاح لهم أن ينهلوا من عبق، الجمال، وباح لهم بأسراره التي اكتشفوها من طول تأملهم واستغراقهم في مخاطبة الجدران، النابضة بهذا الكنز الفريد.
من الفرقة الرابعة:
أحمد مسعد، إسراء خيري مهران، إسماعيل وحيد الدين، أمنية ٕابراهيم، أميرة طارق إيزيس إسماعيل، بنان عبد الفتاح، رنا عبد الغني، روان محمد إبراهيم، سلمى حمدي، سارة سمير شاهين، فرح هشام عبد الباقي، ماريا خلف،مريم محمد بكر، ناريمان نشأت، ندى محمد فهمي، نيرة محمد عبد الحميد ، هاجر محمد صابر، كريم ياسر، مها مصطفى إسماعيل، مي مصطفى السعيد، ميار محمد حسن، ميريت السيد.
من الفرقة الثالثة:
إنجي سامي، بسمة صالح الدين، رضوى أحمد عبد السلام، روان أسامة، سارة جمال منير، رنين ياسر، سارة أيمن، روان خالد، سارة خالد حسين، سلمى إيهاب محمد حسنيسلمى محسن، سلمى عبده، سما كمال، فريدة عصام، سمر أحمد مصطفى، سهيلة أحمد، شدوة محمد عبد الغفار، شيماء أحمد ٕابراهيم، علا صبري، على سمير عبد الحميد، ماريان شنودة، مارتينا خلف، محمد أشرف، مريم أمجد، مريم رفعت، مصطفى فرغليمنة هلال الصياد، منة هلال عادل نادين نبيل، ندى حسن عرب، هدير محمد إسماعيلياسمين فوزي.
الفرقة الثانية:
كارول نبيل قيصر، كيرلس فيكتور جرجس، محمد أشرف، محمد طارق معوض، مها حسام محمد، ندى محمود أبو الفضل، ريم جمال عوض، سارة أحمد محمد، سارة رضاسحر عالء الدين، سلمى ممدوح، سلمى خالد، سهر محمود شعبان، شروق محيي الدينعلا محمد سليمان، علياء طه، عمر إيهاب، أحمد خالد عبد الغني، أمل عادل السعيدأوليفيا ٕاسحق صمويئل، تيسير عبد العزيز، جنة خالد عبد العظيم، حبيبة عبد السالم توفيق، داليا أحمد حسن، داليا خالد عباس، دنيا محمد عبد هلال بشاري، ربا عز الدين عبد الرازق، رضوى محمد عبد الفتاح، رنا محمود أحمد عبد الحميد، رهام عصام محمد،هنا أسامة عبد المنعم، هويدا أسامة بكير.....