«في ضيافة ٕامبان».. معرض لطلاب الفنون الجميلة بقصر البارون

في ٕاطار التعاون بين المجلس الأعلى للآثار وكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، يستضيف قصر البارون بمصر الجديدة معرض «في ضيافة إمبان» للوحات الفنية التي قام بتنفيذها بحديقة القصر طلاب قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، جامعة حلوان.

ويفتتح كل من الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة، وذلك في تمام الرابعة من عصر الجمعة الموافق 11 يونيو 2021 بقاعة الفنون والثقافة بالقصر.

ويضم المعرض 88 لوحة بخامات متنوعة لطالب كل من الفرق الثانية والثالثة والرابعة بقسم الجرافيك تمثل جانبا من مشاريع أعمال السنة التي قام بها في هذا العام تحت إشراف أساتذة مادتي «الرسم والتصميم»، و«المناظر والخلفيات، الإضافة لمشاركة بعض اللوحات من أعمال الأساتذة، يستمر المعرض حتى 20 يونيو 2021.

وفي كلمته عن المعرض، قال الدكتور عبدالعزيز الجندي، الأستاذ بكلية الفنون الجميلة ومسؤول المعرض، في تصريحات صحفية: بعد نحو قرن من الزمان، تعود من جديد روح البارون "ٕامبان" موسس مصر الجديدة، ليستضيف في قصره الفريد مجموعة مبدعة من شباب الفنون الجميلة. لينفذوا مشروعاتهم الدراسية بحديقته، مستمتعين بالروح المختلفة للطراز الغني بكل الجميل، من التماثيل، والزخارف والجداريات، والعمارة الشامخة االٔنيقة المهيبة، يجلسون بين المتعة والحيرة.

متابعا: يمضي يوم وراء يوم ويتحول عشقهم للمكان ٕالى متعة في التسجيل وفي نقل الجمال وٕاعادة الصياغة بشكل شخصي لكل منهم، وفي نهاية المدة اكتشفوا أنهم استطاعوا الخروج بأعمال جميلة معبرة توازي جمال المشهد، وأصبح كل منهم متحصال عنده على ذكرى بيده تعبر عن تواجده الٔيام معدودات في رحاب القصر المهيب، ووجوا أنفسهم أخيرا يمضون مودعين القصر، الذي أتاح لهم أن ينهلوا من عبق، الجمال، وباح لهم بأسراره التي اكتشفوها من طول تأملهم واستغراقهم في مخاطبة الجدران، النابضة بهذا الكنز الفريد.

من الفرقة الرابعة:

أحمد مسعد، إسراء خيري مهران، إسماعيل وحيد الدين، أمنية ٕابراهيم، أميرة طارق إيزيس إسماعيل، بنان عبد الفتاح، رنا عبد الغني، روان محمد إبراهيم، سلمى حمدي، سارة سمير شاهين، فرح هشام عبد الباقي، ماريا خلف،مريم محمد بكر، ناريمان نشأت، ندى محمد فهمي، نيرة محمد عبد الحميد ، هاجر محمد صابر، كريم ياسر، مها مصطفى إسماعيل، مي مصطفى السعيد، ميار محمد حسن، ميريت السيد.

من الفرقة الثالثة:

إنجي سامي، بسمة صالح الدين، رضوى أحمد عبد السلام، روان أسامة، سارة جمال منير، رنين ياسر، سارة أيمن، روان خالد، سارة خالد حسين، سلمى إيهاب محمد حسنيسلمى محسن، سلمى عبده، سما كمال، فريدة عصام، سمر أحمد مصطفى، سهيلة أحمد، شدوة محمد عبد الغفار، شيماء أحمد ٕابراهيم، علا صبري، على سمير عبد الحميد، ماريان شنودة، مارتينا خلف، محمد أشرف، مريم أمجد، مريم رفعت، مصطفى فرغليمنة هلال الصياد، منة هلال عادل نادين نبيل، ندى حسن عرب، هدير محمد إسماعيلياسمين فوزي.

الفرقة الثانية:

كارول نبيل قيصر، كيرلس فيكتور جرجس، محمد أشرف، محمد طارق معوض، مها حسام محمد، ندى محمود أبو الفضل، ريم جمال عوض، سارة أحمد محمد، سارة رضاسحر عالء الدين، سلمى ممدوح، سلمى خالد، سهر محمود شعبان، شروق محيي الدينعلا محمد سليمان، علياء طه، عمر إيهاب، أحمد خالد عبد الغني، أمل عادل السعيدأوليفيا ٕاسحق صمويئل، تيسير عبد العزيز، جنة خالد عبد العظيم، حبيبة عبد السالم توفيق، داليا أحمد حسن، داليا خالد عباس، دنيا محمد عبد هلال بشاري، ربا عز الدين عبد الرازق، رضوى محمد عبد الفتاح، رنا محمود أحمد عبد الحميد، رهام عصام محمد،هنا أسامة عبد المنعم، هويدا أسامة بكير.....