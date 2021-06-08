مساحات وأسعار الشقق في مدينة نور.. خصم 5% عند الحجز أول أسبوع

خلال الساعات الأخيرة زادت عمليات البحث عن أسعار الشقق ووحدات مدينة نور الجديدة والتي تقع أمام العاصمة الإدارية، أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفي، والتي شهدت إقبالا كبيرا منذ فتح باب حجز المشروع، حيث تم الإعلان عن خصم 5% عند الحجز خلال أول أسبوع من فتح باب الحجز.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، أسعار شقق في مدينة نور بالعاصمة الإدارية الجديدة التابعة لمجموعة طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

مساحات الشقق في مدينة نور

تتراوح مساحات الشقق في مدينة نور من 68 مترًا حتى 230 مترًا، والعمارة تتكون من دور أرضي و7 أدوار علوية.

موعد تسليم الشقق في مدينة نور

ويبدأ تسليم المرحلة الأولى من المشروع بعد 5 سنوات، ويسلم المشروع كامل التشطيب للشقق السكنية، وتم فتح باب الحجز بداية من اليوم ولمدة 5 أسابيع قادمة.

أسعار الشقق بمدينة نور مساحة 68 مترًا

وجاء سعر الشقة التى تبلغ مساحتها 68 مترا نحو مليون و883 ألف جنيه، ويتم سدادها كالآتي:

يتم سداد دفعة حجز 37.900 جنيه مقدم حجز، بالإضافة إلى 5.5% وديعة ضمان، لتصبح قيمة المقدم 52.350 جنيه، ودفعة تعاقد بعد 3 شهور من الحجز بقيمة 52 ألف جنيه.

والقسط الشهري لمدة 15 سنة بقيمة 5.275 جنيه، كما يتم سداد 15 دفعة سنوية تسدد كل سنة دفعة بقيمة 52.350 جنيه.

أسعار الشقق مدينة نور مساحة 84 مترًا

أما الشقة ذات المساحة 84 مترا سجلت 2 مليون و387 ألف جنيه.

ويتم سداد دفعة حجز 66.350 جنيه، ودفعة تعاقد بعد 3 شهور من الحجز، 66.350 جنيه، والقسط الشهري لمدة 15 سنة 6685 جنيه.

كما يتم سداد 15 دفعة سنوية تسدد كل سنة بقيمة 66 ألف و350 جنيه.

أسعار الشقق مدينة نور مساحة 120 مترًا

ووصل سعر الشقة الـ120 مترًا نحو 2 مليون و996 ألف، ودفعة حجز تصل لـ83.300 جنيه، ودفعة تعاقد بعد 3 شهور من الحجز تبلغ 83.300 جنيه.

أما القسط الشهري لمدة 15 سنة فهو 8.390 جنيه، بجانب 15 دفعة سنوية تسدد كل سنة دفعة بقيمة 83.300 جنيه.