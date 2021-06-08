النيابة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها مقتولة ومقيدة بالمنوفية

أمرت نيابة بركة السبع بمحافظة المنوفية، بالتحفظ على جثة سيدة، عثر عليها مقتوله ومقيدة داخل شقتها، ونقلها إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما استدعت النيابة العامة، الأدلة الجنائية لجمع الأدلة وتصوير مكان الواقعة.

ولقيت سيدة في العقد الخامس من عمرها، مصرعها داخل منزلها بمساكن السيد نصر، بمدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية، وأبلغ شقيقها مركز الشرطة بالعثور عليها جثة هامدة، ومقيدة بـ«إيشارب»، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة ومباحث بركة السبع، إلى مكان الواقعة لمعرفة ملابساتها.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بالعثور على سيدة في العقد الخامس من عمرها تدعي «م. ش» جثة هامدة داخل منزلها ومقيدة، تحركت قوة من قسم الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، لمعرفة ملابساتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة بركة السبع، بمحافظة المنوفية، وتباشر النيابة العامة ببركة السبع التحقيق في الواقعة.