وزير التعليم: رغبة الحصول على درجات مرتفعة والتنسيق وراء تفشي السناتر

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «دائما وأبداً يكون أسهل طريق هو إلقاء اللوم على الدولة في موضوع الغش وطبعاً ستقوم الدولة بدورها ولكن يجب في نفس الوقت أن نتفكر في أسباب هذه الظاهرة التي استفحلت في السنوات الأخيرة وإدراك أنها انعكاس لأمراض مزمنة في التعليم المصري والاهتمام بالنجاح بأي شكل حتى بدون تعلم وبدون استحقاق لأن الوجاهة الاجتماعية عند الكثيرين أهم من المهارة الحقيقية ولأن طريقة تصميم التنافس على الجامعات من خلال المنفذ الضيق الأوحد وهو التنسيق يخلق هذه الحالة الهستيرية والتي أدت بنا إلى مافيا الدروس والسناتر والغش والتسريب والتهكير وضاع التعلم وضاعت المعرفة ولم يعد يهتم بهم الكثيرون».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «طلاب مر وبناء التعليم»، أن بعض أولياء الأمور كثيراً ما يساهمون في ضغوط هائلة على أبنائهم من أجل الحصول على درجات بأي طريقة: «للأسف بدلاً من التشجيع على اكتساب معرفة حقيقية تنفعهم لأن بالنسبة لهم المرور من التنسيق أهم من العلم».

وأوضح وزير التربية والتعليم: «علينا جميعا الانتباه لهذه الظاهرة والتفكر فيها وعدم ترديد أن التنسيق هو الحل الوحيد العادل لدخول الجامعات وأن النظام التراكمي هو 3 ثانوية عامة وما شابه إن البقاء على ما نحن عليه لن يفيد أحدا ويؤذي الأبناء في المقام الأول»، مشيرا إلى أن وظيفة الوزارة هي تطابق أسئلة امتحانات الثانوية العامة في التابلت مع البابل شيت، مؤكداً أنه لا داعي للقلق من هذا لأننا مسؤولون عنه وسيكون الاثنان متطابقين بدون جهد من الطالب أو أى عنصر بشري.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن كل التفاصيل المتعلقة بعقد الامتحانات النهائية لطلاب الثانوية العامة، بالإضافة إلى تفاصيل الإمتحانات التجريبية الثالثة التي تعقد في شهر يونيو الجاري، والحضور يكون يوماً واحداً، وسيتم استكمال باقي الامتحانات من المنازل إلكترونيا فقط، موضحاً أن الهدف من ذلك هو التدريب على شكل الورقة الامتحانية النهائية بالإضافة إلى التدريب على النظاميت الورقي والإلكتروني في الإمتحانات.