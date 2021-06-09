رئيس جهاز 6 أكتوبر يوجّه بهدم غرف عشوائية بالمنطقة السياحية الشمالية

تفقد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسؤولو الجهاز، سير العمل بعدة مناطق بالمدينة، شملت (السياحية الشمالية الأولى، السياحية الشمالية الثانية، السياحية الشمالية الثالثة، وطريق جمال عبدالناصر).

وخلال الجولة، وجّه المهندس عادل النجار، بهدم غرف عشوائية بالسياحية الشمالية الأولى، ومراجعة تصاريح أعمال الصب بالمنطقة السياحية الشمالية، وجرى ضبط خلاطتين ومعدات أخرى لمخالفة العمل بتصاريح منتهية.

وفي سياق متصل، تابع المهندس عادل النجار، سير العمل بعدد من الأحياء والمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز والإدارات المختصة.

وتفقد المهندس عادل النجار، ومرافقوه، الأحياء من الأول حتى السادس، والطريق الأوسطي، ومنطقة أبوالوفا شماليات، وطريق جمال عبدالناصر، وشدد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وأكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، واستمرار المتابعة والرصد لأي مخالفة وإزالتها على الفور.