«يلا نرجع اللي غايب» أول تطبيق إليكتروني لـ عودة المفقودين إلى ذويهم

«يلا نرجع اللي غايب» هو اسم أول تطبيق إليكتروني تم تدشينه بهدف عودة المفقودين لذويهم والبحث عنهم، وذلك من قبل سيدة مصرية تدعى صفاء غالي، يهدف لتضييق دائرة البحث عنهم وعودة من هم في دار الرعاية لأهاليهم عبر خطوات ذكرت محاورها صاحبة التطبيق، كما تم تدشين صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لذات الغرض.

تطبيق يلا نرجع اللي غايب

وقالت صفاء غالي، صاحبة صفحة وتطبيق «يلا نرجع اللي غايب» إنها طرحت مبادرة تدعو فيها الفنانين بالتبرع بقيمة تحاليل الـ dna الخاصة بالأطفال الذين هم في دور الرعاية ولا يعرفون أهاليهم، فضلا عن من يشملهم بلاغات الفقد.

وتابعت غالي في تصريح خاص لـ«الوطن»: سنقوم بمطابقة هذه التحاليل لأن هناك أطفال تاهوا ودخلوا دور رعاية ومحدش عرف يوصلهم، بعد فتره بدأنا نعمل فيديوهات عن المفقودين من فترة بمعلومات جديدة من أهاليهم، وبعدها عملنا تطبيق للمفقودين.

دور الرعاية

وواصلت صاحبة التطبيق الأول من نوعه «بعد تدشين التطبيق قمنا برفعه على جوجل بلاي بهدف تضييق دائرة البحث، وللتسهيل على الأهالي هناك خانة في التطبيق تشمل دور الرعاية»، وكشفت عن سعيها للتنسيق مع وزارة التضامن لتسجيل هذه البيانات بحيث تكون تحت إشراف الوزارة «وكمان لما عرفنا إن معظم الأطفال ممكن تسافر برة مصر عملنا صور ليهم وبيانات بلغات تانية عشان نوصل لكل العالم» بحسب تعبيرها.

وفيما يلي رابط الصفحة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:

https://www.facebook.com/%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D9%8A%D8%A8-100263395512635/

وفيما يلي رابط التطبيق على جوجل بلاي:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.yalanurjiealghayib%26fbclid%3DIwAR2ukxYKCNiKY9USlj2TvD7nKATkVO30FtE5BaTvhuSGuTCaZ6ZHhEL2Hrc&h=AT0IgGLehlq5ZvUyAzV67udSQp4yZLXxPmezn4O9FNiSQPqy40Bqiz-TtWp3TFsALV5_ZjqfmhlboBPRwuAtvbE6AlFHIxvKAYKuzU7Q5KAcF_S_zmueBK6OKMQVvbhazzw

وزارة التضامن

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قد قالت في تصريح سابق خلال شهر أكتوبر الماضي إنَّه يتمّ الاتفاق مع وزارة الاتصالات على إطلاق تطبيق «أطفال مفقودة»، لتسهيل البحث والعثور على الأطفال المفقودة، حيث يسهل البرنامج التعرف على الأطفال المفقودين الموجودين بدور الرعاية أو الذين يتم نشر صورهم سواء على التطبيق أو على مواقع التواصل الاجتماعي لسهولة البحث.