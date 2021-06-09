ضبط 1332 قضية تموينية في 24 ساعة: منها 10 أطنان «فول بحشرات»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط (4,4 طن جمبري – مفروم لحوم - 35٫342 طن أرز أبيض – زيت طعام» مجهولة المصدر في القليوبية، وضبط (1٫575 طن لحوم – دواجن – سجق) غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة، و(1٫5 طن لحوم مجمدة) دون بيانات بالشرقية، (10 أطنان فول مستورد معبأ داخل أجولة غير صالح للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصه الطبيعية واحتوائه على حشرات حية وميتة" – 110 أقراص جاستوكاسين 57% مبيد حشري) مجهولة المصدر في الغربية.

كما تمّ ضبط (7٫1 طن جبن أبيض معبأة داخل صفائح غير صالحة للاستهلاك الآدمي) بالبحيرة، و(3٫150 طن ملح طعام معبأ داخل عبوات مغشوشة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة) في الغربية، ضبط المدير المسؤول عن مخبز سياحي دون ترخيص) بالإسكندرية وبحوزته 1٫5 طن دقيق مدعم مخصص ربطاً على المخابز البلدية ومحظور تداوله خارج منظومة الدعم.

وجرى ضبط مالك محل بدال تمويني لصرف المقررات التموينية بالشرقية وبحوزته (2٫5 طن سكر تمويني جمعها ولم يصرفها للمواطنين للإتجار بها بالسوق السوداء، ضبط (200 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة دون مستندات في الجيزة.