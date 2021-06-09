ضبط 227 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية أسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 204 قطع أسلحة نارية بحوزة 171 متهمًا، وتنفيذ 80692 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبطت 227 قضية مخدرات بحوزة 237 متهمًا، و33 هاربًا و25 متهمين بممارسة أعمال البلطجة، و283 دراجة نارية مخالفة، و14643 مخالفة مرورية، وإعادة (5 دراجات مبلغ بسرقتهما، وضبط 4 تشكيلات عصابية.

كما تمكنت وزارة الداخلية، من فحص 55 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 5 منهم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.