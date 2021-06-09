فحص 925 مواطنا في قافلة طبية بقرية الأمل شرق القناة

نفذت إدارة القوافل العلاجية بالإسماعيلية بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية قافلة طبية بقرية «الأمل»، بمركز ومدينة القنطرة شرق علي مدار يومين استهدفت الأسر الاكثر احتياجا.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، في بيان، اليوم، إن القوافل تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل الحياة الكريمة للفئات الأولى بالرعاية.

وأضاف أن القافلة جاءت تحت إشراف الدكتور علي حطب مدير مديرية الصحة بالمحافظة و اللواء عمر إدريس رئيس مركز و مدينة القنطرة شرق ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلي أن القافلة ضمت عدة تخصصات هي"الباطنة، الجراحة، النساء والتوليد وتنظيم الأسره ، الجلدية ،المسالك البولية ، الأطفال"، بالإضافة الي العيادات الثابتة بالوحدة الصحية التابعة للوحدة المحلية ، وصرف العلاج اللازم للمرضي مجاناً.

وتابع محافظ الاسماعيليه سير العمل بالقافلة، ومتابعة توقيع الكشف الطبي علي المرضي المقيمين بالقرية والبالغ عددهم ٩٢٥ فرد من الرجال والسيدات والأطفال، ومنهم ذوي الإحتياجات الخاصة، في التخصصات الطبية المختلفة.

وأكد بشارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي أثناء العمل، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والفريق الطبي، ووجه بتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية لمستشفي القنطرة والمجمع الطبي.

وقال إن تم تفعيل مبادرة التسجيل لجرعة لقاح فيروس كورونا وإقامة الندوات التثقفية للمواطنين و توزيع وجبات طعام جاهزة مجانية تحت إشراف مها الحفناوى مدير مديرية التضامن الاجتماعي على المواطنين المتوافدين على القافلة الطبية، لتخفيف العبء على عاتق المواطن الاسمعلاوى في ظل الظروف الراهنة.

كما تم إستهداف 100 أسرة من الأرامل، التي تقوم برعاية الأطفال القصر، لتقديم مساعدات مالية بقيمة 2000 جنيه لكل أسرة بالتعاون مع مؤسسة «حكيم»، الخيرية في ضوء مبادرة «أنا واليتيم»، التي أطلقت سابقا.

وقدمت مديرية التضامن الاجتماعي مواد غذائية مجففة لعدد 150 أسرة ، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وفرع جمعية الشرعية بالإسماعيلية، في إطار تخفيف العبء عن كاهل المواطن.