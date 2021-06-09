 توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2021.. العظمى 280

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2021، موضحة أن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقيا في المدارس، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنه جرى التنسيق مع جميع مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني في مختلف المحافظات، للوقوف على سير العملية الامتحانية في جميع المدراس والتأكد من عدم وجود أي معوقات واجهت الطلاب، لافتةً إلى أنه جرى التنبيه على جميع الموجهين بضرورة الالتزام بما طرحه المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي من آليات لوضع الأسئلة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2021 على امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط

وأضافت الوزارة أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2021، يكون على امتحانات الفصل الدراسي الثاني فقط، موضحة أن الدرجة العظمى 280 درجة، مؤكدة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول لا تضاف للمجموع فهي امتحانات اجتياز وعدم اجتياز فقط.

وتابعت الوزارة أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2021، يكون على جميع المواد الدراسية التي تضاف للمجموع في نهاية العام الدراسي مثل مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية والدراسات الاجتماعية ومادة العلوم ومادة الجبر والإحصاء والهندسة، موضحة أن الدرجات يجري رصدها في الإدارات التعليمية بشكل دقيق ويجري تسليمها لمديريات التربية والتعليم تمهيدا لاعتمادها من المحافظة وإعلانها لجميع الطلاب.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2021 على أساسها يحدث التنسيق للمرحلة الأعلى

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2021، يحدث وفق مجموعة من المعايير الرئيسية الدقيقة، والتي كشف عنها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وذلك بما يراعي الوزن النسبي للأسئلة ودرجات الإجابة عليها، مؤكدة أنه يجب على جميع الطلاب الالتزام بمعايير الإجابة على الامتحانات بشكل يمكن المصحح من قراءة الإجابة بشكل جيد دون أي معوقات.

ولفتت الوزارة إلى أن درجات الشهادة الإعدادية 2021 في امتحانات الفصل الدراسي الثاني هي التي يجري على أساسها التنسيق للمرحلة الأعلى، مؤكدة أن الامتحانات التكميلية التي عقدت بعد أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول هي شرط أساسي لدخول امتحانات الفصل الدراسي الثاني الجاري عقدها في عدد من المحافظات.