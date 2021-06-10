عضو لجنة الفيروسات: لا يوجد لقاح في الدنيا يمنح حصانة 100%

قال الدكتور عادل خطاب، عضو لجنة الفيروسات بالتعليم العالي، إن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن التطعيمات الموجودة حاليا فعالة ضد كل سلالات فيروس كورونا، مضيفا: «على أرض الواقع أيضا هناك تأكيدات على ذلك، وعلى سبيل المثال فإن بريطانيا وصلت إلى صفر وفيات، والولايات المتحدة وضعت هدفا للوصول إلى تطعيم 70% من الشعب الأمريكي في 4 يوليو، وعودة استئناف الأنشطة مرة أخرى».

وأضاف «خطاب»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي أعلن استخدام «الباسبور الصحي» رسميا، للتأكد من حصول المواطنين على اللقاحات، موضحًا: «لا يوجد لقاح في الدنيا يدي حصانة 100%، ونرى بعض الذين حصلوا على اللقاح وأصيبوا بكورونا ولكن بأعراض خفيفة ولا يحتاجون إلى مستشفى أو رعاية مركزة أو أكسجين، وفي هذه الحالة تعدى زي دور الانفلونزا».

وتابع عضو لجنة الفيروسات بالتعليم العالي، أن فائدة اللقاحات لا يوجد بها جدال حاليا، مشيرا إلى أن هناك تطبيق على الهاتف المحمول في المملكة العربية السعودية، يؤكد حصول المواطن على اللقاح من عدمه، وهذا يتيح للمواطن الدخول إلى بعض المؤسسات الحكومية.

ولفت إلى أن هذه الإجراءات أدت إلى انخفاض عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا، وهم لديهم هدفا بتطعيم كل الذين يستحقون الحصول على التطعيم، مشددا على أنه لا يوجد بلد وصلت إلى النسبة المطلوبة من تطعيم المواطنين ولم يظهر نتيجة هذا التطعيم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 551 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 197832 حالة، موضحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 269527 من ضمنهم 197832 حالة تم شفاؤها، و 15437 حالة وفاة.