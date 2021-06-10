«العربي للمياه»: ارتفاع الخرسانة غير كاف لإقدام إثيوبيا على الملء الثاني

قال الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، وزير الموارد المائية والري الأسبق، إن الملء الثاني للسد الأثيوبي كان يجب أن يستوفى بعض الشروط والظروف؛ إذ أنه كما يعلم الجميع عبارة عن جانبين يتخللهم جزء أوسط: «الجزء الأوسط ده اللي المفروض المياه تعدي من عليه لما ييجي فيه ملء، والمفروض أنه يعلي بالخرسانة لارتفاع معين قبل أن يملأ بالصورة المقررة اللي هيا 13.5 مليار متر مكعب إضافية».

وأضاف «أبو زيد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، أنه لم يتم البدء بعد في عملية الملء الثاني؛ لأنه سيتطلب الارتفاع بمنسوب الخرسانة الوسطى حوالي 30 مترا: «فيه صعوبة عندهم دلوقتي خاصة أنهم مرفعوش سوى 5 أو 6 أمتار، ففيه صعوبة أنهم يملوا الكمية كلها اللي أعلنوا عنها»، مؤكدًا أن الصعوبة ليست في الملء ولكن يجب الوصول إلى اتفاق مرضي وعادل.

وأردف رئيس المجلس العربي للمياه، أن أثيوبيا لا ترغب في الوصول إلى اتفاق قانوني مرضي لكل الأطراف، وهناك تعنت من الجانب الإثيوبي رغم وجود وساطة من الاتحاد الأفريقي: «فيه آثار ستترتب على الملء الثاني، مش بس الآثار اللي ممكن قد تحدث في وجود فيضان متوسط أو منخفض، بس المشكلة في كيفية إدارة الفيضان نفسه، أثيوبيا مش عاوزين يصلوا لحل كل ما نقرب يتراجعوا هما، والدليل على ذلك اتفاق واشنطن».

وتابع: «إثيوبيا ترغب في استقطاع جانب من المياه اللي كانت هتوصل مصر والسودان، كما أن السودان تتأثر قبل مصر، أي استقطاع للمياه ينتقص من المياه بتاعتنا وده هيسبب أزمة خاصة إذا كان الفيضان منخفض».