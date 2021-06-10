إصابة 5 اشخاص في مشاجرتين بسوهاج

أصيب 3 أشخاص، اليوم، في مشاجرة بقرية «القبيصات»، دائرة مركز طهطا بسوهاج، بسبب خلافات الجيرة، وسيطرت الشرطة علي الطرفين، وتم نقل المصابين لمستشفي طهطا العام، كما أُصيب شاب وعمه في مشاجرة بينهما بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب المحافظة، بسبب خلافات الميراث.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغا بنشوب مشاجرة بقرية القبيصات، انتقل مأمور وضباط مباحث المركز، وتمت السيطرة علي الطرفين وضبطهما.

وبالفحص تبين ان المشاجرة بين كل من: طرف أول «عبدالله. ح. م» 35 سنة مصابا بكسر في الجمجمة، «حنفي. م. ا» 72 سنة، مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقلهما إلى مستشفي طهطا العام وتحويلهما لمستشفى سوهاج الجامعي، وطرف ثان «محمد.ع.م» 52 سنة، مصابًا بطعن نافذ في البطن، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتبين أن سبب المشاجرة خلافات الجيرة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تبلغ لمركز شرطة المنشاة بحدوث مشاجرة ووجود مصابين بدائرة المركز، فانتقل مأمور وضباط المركز، وبالفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين كل من: طرف أول «علي. ع. ع» 20 سنة، عامل، مصاب بجرح قطعي بالخد الأيسر وكسر بالأسنان، وطرف ثان «حلمي. ع. ا» 50 سنة عامل، عم الطرف الأول، مصاباً اشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

وجرى ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، بسبب خلافات علي الميراث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.