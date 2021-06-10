دمياط تحتل المركز الخامس فى معدلات الاستجابة للشكاوى بمنظومة «الوزراء»

إطلعت الدكتوره منال عوض محافظ دمياط، على تقرير يتضمن جهود إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، تضمن معدلات إنجاز الشكاوى الوارده عبر منظومة الشكاوي الحكومية برئاسة مجلس الوزراء حتى نهاية مايو الماضي.

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7776 شكوى وردت لمنظومة الشكاوى من أهل دمياط

وبيٌن التقرير أن العدد الإجمالي للشكاوى التي وردت للمنظومة 7776 شكوى، تم الاستجابة وحل 7658 شكوى وطلب، وجار استكمال الاستجابة لعدد 118 شكوى ومطلب، بمعدل انجاز يقدر بــ 99%، وتنوعت الشكاوى والمطالب في عدد من القطاعات والمجالات مثل «الصحة، الصرف الصحي،التعديات، الإشغالات، النظافة، التراخيص، الأحوزة العمرانية وفرص عمل».

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دمياط تحصل على الترتيب الخامس بين المحافظات

وأعلنت محافظ دمياط ،أن المحافظه حصلت على الترتيب الخامس بين المحافظات في تحقيق أعلى نسب إنجاز في التعامل مع الشكاوى خلال مايو الماضي، مؤكدة سرعة التعامل مع الشكاوى المتأخره بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

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ووجهت المحافظ بالمتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشكلات والشكاوى الواردة على المنظومة التي تحظى باهتمامًا بالغًا من رئاسة مجلس الوزراء، لاسيما باعتبارها النافذة والوسيلة الرسمية التي أتاحتها الحكومة، لتوحيد كافة جهود الجهات الحكومية المعنية وذات الصلة بهدف تعظيم سبل التعاون فيما بينها، مما ينعكس بالإيجاب على توفير الحلول والبدائل المناسبة حيال شكاوى ومشكلات المواطنين.

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