حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

يحظى علم الأبراج باهتمام العديد من الأشخاص، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

نصحك الفلك بحماية نفسك وعليك اليوم أن تتجنب أي أعداء يزعجونك أو يهاجمونك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك وعليك أن تسيطر على تقلباتك المزاجية اليوم وأن تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق اجتماعيا والاستمتاع بوقتك مع من تحب والوقت مناسب لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني واليوم غير مناسب للمغامرة مهنيا وماليا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي قد يجعلك مشوشا ومتسرعا.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر ولا تبخل بجهد أو اهتمام بالآخر وقدم ما بوسعك كي لا تندم.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في برجك يمنحك اليوم فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تسيطر على الأوضاع وتفرض إرادتك وتصنع حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تميل للانعزال قليلا كي تحدد بهدوء اتجاهاتك القادمة وينصحك الفلك أن تهتم بالصحة والسلامة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك اليوم بعدم الإعلان عن خططك وأخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

رغم الضغوط تعدك الكواكب بانفراجة وتتحسن أحوالك تدريجيا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء وقد تتلقى اليوم دعما ممن تثق بهم وتحتفل بجديد.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. قد تحاصرك عيون أو مكائد وينصحك الفلك بالعمل في صمت وتوخي الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تتحكم في عصبيتك كي لا تخلق لنفسك عداوات.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق تاريخ ميلادها 20 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يعدك بيوم حافل بالإنجاز وبالقدرة على التطور.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحظ وعليك اليوم أن تغتنم ما يعرض عليك من فرص رائعة للاستمتاع بوقتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يدفعك اليوم للتخطيط لمستقبلك ولتقوية وضعك المالي وتحسن تنظيم نفقاتك وإدارة أعمالك وأموالك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمواجهة برجك.. لا تتسرع في غضبك وابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تسيطر على انفعالاتك ولا تفتح على نفسك النار.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تقاوم ميلك للتمرد وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبد العزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يدفعك للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية وتدير الأمور الحياتية بروح مثابرة واجتهاد.. تنظم جهودك وتتحرك بسهولة.

مواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الشمس في وضع داعم تمنحك وقتا مناسبا لقضاء أوقات سعيدة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويمدك بالقدرة على التخطيط الجيد قبل أي حركة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تجمعك اليوم بمن تحب نشاطات مشتركة أو لقاءات مثيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.