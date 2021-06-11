حظك اليوم الجمعة 11-6-2021 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور يمتاز بالحزم والمثابرة في العمل، ويسعى دائما لإنجاز عمله على أكمل وجه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك وتجد نفسك مستعدا لمواجهة كل المستجدات بمرونة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر يدعم علاقاتك وتميل اليوم نحو الانطلاق اجتماعيا والاستمتاع بوقتك مع من تحب والوقت مناسب لذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.