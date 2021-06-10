أسعار ومواصفات «DS7» في السوق المصري

يحظى السوق المصري بالعديد من العلامات التجارية المختلفة لشركات السيارات العالمية، سواء كانت أوروبية أو صينية أو يابانية أو السيارات الكورية، حيث تحرص الشركات بشكل مستمر على طرح الطرازات والموديلات الجديدة، ومن بين تلك العلامات التي تحظى بمبيعات قوية «دى اس».

خلال السطور التالية، ترصد «الوطن» القائمة السعرية الجديدة للسيارة «دى اس DS7»، والمواصفات الخاصة بها، بحسب ما أعلنه وكيل السيارة بمصر:

مواصفات «دى اس DS7»:

- تضم السيارة محركًا بسعة 1600 سى سى - تربو، ويولد قوة 165 حصان ميكانيكي، وأقصى عزم لدوران 240 نيوتن متر، وعدد السلندارت 4.

أما عن أبعاد السيارة فتأتي، بطول كلي 4570 ممالعرض الكلي 1895 مم، والارتفاع الكلي 1625 مم، وقاعدة العجلات 2738 مم.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 220 كيلومتر /ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 8.9 ثانية، بها ناقل سرعة أوتوماتيك، مزود بـ6 سرعات، تستهلك السيارة لقطع مسافة 100 عدد 6 لترات من الوقود.

- حجم الشنطة 555 لترًا.

- سعة خزان الوقود 62 لترًا.

- تأتي السيارة بضمان الضمان 150 ألف كم أو 5 سنوات أيهما أقرب.

مواصفات الأمان والسلامة:

- تتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان منها «وسائد الهوائية، نظام الفرامل المانعة للانغلق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم فى الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أسعار دى اس DS7 :

- يجرى تصنيع السيارة وتميعها في فرنسا، وتأتي بسبع فئات مختلفة التجهيزات وسعرها في السوق المصرية بنحو:

1-الفئة الأولى: اتوماتيك / BE CHIC 2021 بسعر 598.000 جنيه.

2- الفئة الثانية: اتوماتيك / PERFORMANCE LINE 2021 بسعر 660.000 جنيه جنيه.

3- الفئة الثالثة: اتوماتيك / PERFORMANCE PLUS 2021 بسعر 700.000 جنيه.

4- الفئة الرابعة: اتوماتيك / RIVOLI 2021 بسعر 760.000 جنيه.

5- الفئة الخامسة: اتوماتيك / OPERA 2021 بسعر 850.000 جنيه.