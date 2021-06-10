قتلته المخدرات.. مصرع سائق بجرعة زائدة في الدقهلية

لقي سائق مصرعه في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، إثر تناوله جرعة زائدة من مادة مخدرة بقرية «ميت بدر خميس»، مركز المنصورة، ووصل مستشفى المنصورة الدولي مصاباً بحالة إعياء، ادعاء تناول مادة مخدرة، وتوفي عقب وصوله، وبسؤال والده، أكد أن نجله معتاد تناول المواد المخدرة، وحدثت إصابته اليوم التي أودت بحياته، وبفحص الجثة، تبين وجود آثار وخز بالذراعين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

وفاة سائق لدى وصوله مستشفى المنصورة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة المنصورة، من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول المدعو «محمود أ. س.»، 25 سنة، سائق، ومقيم بقرية «ميت بدر خميس»، دائرة المركز، في حالة إعياء، ادعاء تناول مادة مخدرة، وتوفي عقب وصوله المستشفى.

انتقلت مباحث مركز المنصورة، بإشراف المقدم أحمد توفيق، رئيس مباحث المركز، وبالفحص ومناظرة الجثة، تبين وجود آثار وخز على الذراعين، ولا توجد ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

جرعة مخدرات زائدة وراء مصرع سائق

وبسؤال والده المدعو «أ. س. ز.»، 52 سنة، مقاول حفارات، ومقيم بذات العنوان، في محضر الشرطة، قرر أن نجله معتاد تناول المواد المخدرة، وحدثت إصابته اليوم التي أودت بحياته، نتيجة تناوله جرعة زائدة من مادة مخدرة، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة برقم 6021 لسنة 2021 إداري مركز المنصورة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.