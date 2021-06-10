بسبب «التزويغ».. إحالة 17 طبيبا وممرضا بمستشفى البلينا للتحقيق

أمر المهندس لطفي محمد علي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، جنوب سوهاج، بإحالة 17 من الأطباء التمريض بمستشفى البلينا المركزي للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، وذلك أثناء جولة مفاجئة بالمستشفى.

وذكر بيان صادر عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، مساء اليوم الخميس، وتم نشره على الصفحة الرسمية للوحدة المحلية على موقع «فيسبوك»، أنه تم تنفيذ زيارة مفاجئة لرئيس مركز ومدينة البلينا لمستشفى البلينا المركزي، بناءً على تعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بمتابعة المرافق الخدمية بدائرة المركز والقرى.

وأشار البيان إلى أن رئيس مركز ومدينة البلينا قام بزيارة مفاجئة لمستشفى البلينا، وتفقد العيادات الخارجية، والوقوف على أهم المشاكل، والعمل على حلها، وأسفرت الزيارة عن تحويل 12 طبيباً و5 من التمريض، إلى التحقق لعدم تواجدهم في مقر عملهم.

رافق رئيس المدينة خلال الجولة، كل من مدير إدارة المتابعة، مدكور عبد الحي، وعبد الهادي ناجح، عضو المتابعة، حيث التقى رئيس مدينة البلينا عدداً من ألمترددين على المستشفى، والاستماع إلى شكاواهم وآرائهم في جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.