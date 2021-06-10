جهود لضبط شابين طعنا سيدة بعد معاكستها بسوهاج

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن سوهاج من جهودهم لضبط شابين طعن أحدهما ربة منزل أثناء سيرها في الشارع، بعد أن قاما بمعاكستها، بدائرة قسم شرطة جرجا، وتم نقل المجني عليها الى مستشفى جرجا العام.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطاراً من مأمور قسم شرطة جرجا مساء اليوم الخميس، بورود إشارة من مستشفى جرجا العام، بوصول ربة منزل مصابة بطعنة في البطن، وعلى الفور، انتقل مأمور وضباط مباحث القسم إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات والمعاينات اللازمة.

وتبين من الفحص أن المصابة تدعى «أماني ن. ح.»، 33 سنة، ربة منزل، تقيم بمنطقة شيخ العرب، مصابة بجرح قطعي في البطن، بطول 3 سنتيمترات، وبسؤالها وجهت الاتهام إلى شابين، يقيمان بقرية «الزواتنة البحرية»، دائرة مركز جرجا، بأنهما قاما بمعاكستها في الطريق العام، قبل أن يقوم أحدهما بطعنها مستخدماً أداة حادة «سكين».

ورجحت التحريات الأولية أن تكون الواقعة تمت بسبب وجود خلافات بينهما، لمعرفتها بمرتكبي الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري في الواقعة، وضبط المتهمين.