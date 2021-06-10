بايدن في أول رحلة خارجية: ما زلت أنسى أنني رئيس

شهد خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأول أمام قوات بلاده المتمركزة في خارج الولايات المتحدة الأمريكية، مواقف وتصريحات غير معتادة، من بينها قوله إنه أحيانا ما ينسى أنه رئيس.

وصعد بايدن إلى المنصة لإلقاء خطابه أمام عسكريين أمريكيين في ميلدنهال في بريطانيا، ونسي أن يطلب من عناصر سلاح الجو أخذ راحتهم، وعندما تذكر بعد مرور دقيقتين، قدم تفسيرا غريبا لسبب نسيانه، قائلا: «ما زلت أنسى أنني رئيس، ما أثار ضحكات الحاضرين»، حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

وكان بايدن وصل، أمس الأربعاء، إلى بريطانيا في مستهل جولة أوروبية تستمر 8 أيام، هي الأولى له منذ توليه الرئاسة في يناير الماضي.

واستقبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الرئيس الأمريكي، الخميس، وذلك في منتجع كاربس باي الإنجليزي المطل على البحر.

وقال جونسون: «شعر الجميع بسعادة بالغة لرؤية بايدن في المنتجع الساحلي في جنوب غرب إنجلترا، فيما هنأ الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء على زواجه مؤخرا، قبل بدء محادثاتهما المغلقة».

وأثار خطاب بايدن انتقادات بسبب تصريحات وصفت بالغريبة له ولزوجته جيل.

وافتتحت السيدة الأولى الأمريكية «جيل»، خطابا ألقاه أمام عسكريين أمريكيين في ميلدنهال في بريطانيا، قائلة: «يمكنكم الجلوس.. لا أريدكم أن تظلوا واقفين»، ثم استدارت وقالت لزوجها: «انتبه، جو!».

ووفق وسائل إعلام أمريكية، فإن عبارة «انتبه جو» جرت على جيل بايدن انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر معلقون عن انزعاجهم من توجيهها أمرا للرئيس، حتى لو كانت تمزح، لكن شريحة أخرى من المعلقين قالت إن عبارة السيدة الأولى لا يجب إخراجها من سياقها، حيث كانت تمزح ولم تقصد توجيه أي إساءة للرئيس الأمريكي.