مواعيد المترو غدا الجمعة في خط المرج.. يبدأ السادسة والربع صباحا

أكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن مواعيد المترو غدا الجمعة في خط المرج الجديدة، باتجاه حلوان بالخط الأول «المرج الجديدة- حلوان»، تبدأ في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا، بدلا من الخامسة والربع صباحًا، غدا الجمعة 11 يونيو الجاري، نظرا لأعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة.

مترو الأنفاق: مواعيد المترو غدا الجمعة في خط المرج تأخير قيام أول قطار ساعة واحدة بسبب توسعة الدائري

وقالت شركة مترو الأنفاق، إن مواعيد المترو غدا الجمعة في خط المرج، سيتأخر قيام أول قطار ساعة واحدة فقط، بسبب توسعة الدائري، مشيرة إلى أن نظرًا لإقامة أعمال توسعة الطريق الدائري أعلى محطة المرج الجديدة، واستمرار العمل به حتى السادسة صباحًا، من يوم غد الجمعة 11 يونيو الجاري، ما يلزم تأخير قيام أول قطار من محطة المرج الجديدة باتجاه حلوان في الخط الأول، ليتحرك في تمام الساعة السادسة والربع صباحًا بدلا من الساعة الخامسة والربع صباحًا، ويتم قيام أول قطار من محطة المرج القديمة متجها إلى محطات حلوان في تمام الساعة الخامسة والربع صباحًا، من يوم غد الجمعة فقط، وتعود مواعيد التشغيل لطبيعتها بدءً من صباح يوم السبت الموافق 12 من نفس الشهر.

المترو: مواعيد المترو غدا الجمعة في خط المرج تأخير ساعة لمدة يوم واحد فقط

وأشارت شركة مترو الأنفاق، إلى أن مواعيد المترو غدا الجمعة في خط المرج، سيكون التأخير لمدة ساعة فقط غداً، لافتة إلى أن قيام أول قطار من المحطات الانتهائية بالخطوط الثلاثة، طوال أيام الأسبوع في تمام الساعة 5:15 صباحا، وقيام آخر قطار بالخط الأول من محطة حلوان الساعة 11:30 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 11:15، وقيام آخر قطار بالخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة والمنيب، الساعة 11:35، وقيام آخر قطار بالخط الثالث من محطة عدلي منصور، الساعة 11:15، ومن محطة العتبة الساعة 11:55، موضحة أنه يتم مقابلة آخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات، في تمام الساعة 12:00 صباحا، وتتم مقابلة آخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة في تمام الساعة 11:55 مساء.

مترو الأنفاق: مواعيد المترو غدا الجمعة في خط المرج.. العمل طوال الأسبوع يبدأ 5.15 صباحاً

ولفتت شركة مترو الأنفاق، إلى تزامناً مع مواعيد المترو غدا الجمعة في خط المرج، سيتم تخصيص 20 وحدة إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة مجاناً، وأيضاً تقديم الدعم لمصابي كورونا من الركاب إن وجدت أى حالات أثناء سير التشغيل، مؤكدة أن حركة القطارات ستبدأ في الخامسة والربع صباحاً في الخطين الثاني والثالث، موضحة أن هناك غرفة عمليات مركزية بالشركة تتابع سير حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة للمترو، لحظة بلحظة للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.