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عاجل.. وفاة أستاذ الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة

أعضاء كلية الإعلام بجامعة القاهرة ينعون زميلهم الراحل

كتب:

محمود طولان
07:41 ص | الجمعة 11 يونيو 2021
إعلام القاهرة

إعلام القاهرة

توفي مساء أمس الخميس، الدكتور نبيل طلب، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك بعد صراع مع المرض.

وحرص أعضاء كلية الإعلام بجامعة القاهرة، على نعي زميلهم الراحل.

يشار إلى أن الدكتور نبيل طلب، أستاذ الإذاعة والتلفزيون، قدم العديد من الأبحاث والدراسات والكتب عن الأعمال الوثائقية والتسجيلية والإذاعية، كما أشرف على العديد من دراسات الماجستير والدكتوراة بالجامعة، واستمرت رحلته الأكاديمية لأكثر من 40 عاما.

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