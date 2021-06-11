عاجل.. وفاة أستاذ الإذاعة والتليفزيون بإعلام القاهرة

توفي مساء أمس الخميس، الدكتور نبيل طلب، أستاذ الإذاعة والتلفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وذلك بعد صراع مع المرض.

وحرص أعضاء كلية الإعلام بجامعة القاهرة، على نعي زميلهم الراحل.

يشار إلى أن الدكتور نبيل طلب، أستاذ الإذاعة والتلفزيون، قدم العديد من الأبحاث والدراسات والكتب عن الأعمال الوثائقية والتسجيلية والإذاعية، كما أشرف على العديد من دراسات الماجستير والدكتوراة بالجامعة، واستمرت رحلته الأكاديمية لأكثر من 40 عاما.