تفاصيل 18 وظيفة بعدد من الشركات منها سكرتيرة تتقاضى حافز 10 آلاف جنيه

طرحت عدد من الشركات الخاصة والحكومية مجموعة من الوظائف الشاغرة، للعمل لديها شرط توافر مجموعة من الشروط كالسن والمؤهل الدراسي وامتلاك بعض الخبرات، تستعرضها «الوطن»، في التقرير التالي في إطار خدماتها الإخبارية التي تقدمها على مدار الساعة.

تفاصيل الوظائف المتاحة اليوم

وظيفة مهندس معماري أو مدني

اسم الشركة: confidential.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 30 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 7000- 15000 جنيه مصري.

وظيفة رئيس حسابات

اسم الشركة: الأفريقية للتجارة والمقاولات.

مقر العمل: الهرم - الجيزة .

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 10-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 35- 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة محاسبين

اسم الشركة: الشاهين للمواد الغذائيه (فريش فارم).

مقر العمل: مدينة العبور - القليوبية.

العمالة المطلوبة: 12.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 27- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة تسويق عقاري

اسم الشركة: نيو ستارت للتسويق العقاري.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مساعد شيف

اسم الشركة: المصرية الكندية للأغذية والمشروبات (بطاطس آند زلابيا).

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18- 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: إعدادية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 1400 جنيه مصري.

وظيفة مدير مطعم

اسم الشركة: المصرية الكندية للأغذية والمشروبات (بطاطس آند زلابيا).

مقر العمل: التجمع الخامس - الرحاب - المعادي - مدينة العبور - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 15.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 5 -‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 2750 - 3000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 3250 - 4100 جنيه مصري.

وظيفة صيدلى

اسم الشركة: صيدلية زيتون.

مقر العمل: السيوف - الإسكندرية .

سنين الخبرة: سنة- ‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 2800 - 3200 جنيه مصري.

وظيفة مهندس صيانة كمبيوتر

اسم الشركة: كازاري فاشون.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

سنين الخبرة: سنة-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة - هندسة الحاسبات والنظم).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة كاتبة محتوى

اسم الشركة: إف بي إي نتوركس.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 1500- 3000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب بنوك وخزينة

اسم الشركة: إنفيرو ماستر.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التجارة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة سكرتيرة للادارة العليا

اسم الشركة: فوتو إكسبرس - مصر.

مقر العمل: الهرم - الجيزة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 1700- 2000 جنيه مصري.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: شركة زاها للاستثمارات التجارية.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18- 32 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 2000 - 10000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: عباد الرحمن للتنمية واﻻستثمار العقارى.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس مدني

اسم الشركة: غمري للمقاولات والاستثمار العقاري.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: 10-‎13 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 32 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندسين مبيعات

اسم الشركة: كاد كام سيم.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 23- 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الهندسة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة محاسبة

اسم الشركة: إيجيبت إكسبرت.

مقر العمل: السادس من لأكتوبر - الشيخ زايد - الجيزة.

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2000- 2500 جنيه مصري.

وظيفة صيدلانية

اسم الشركة: مستشفى الطب النفسى- دكتور هشام عادل صادق.

مقر العمل: النزهة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية الصيدلة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 3000 - 3500 جنيه مصري.

وظيفة مدير طيران

اسم الشركة: نوجيت للسياحة.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

مستوي الخبرة: مدير/ مشرف.

سنين الخبرة: 5-15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 26 - 38 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.