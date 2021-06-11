بعد إصابة 22 شخصا بقنا.. أعراض وعلاج التسمم لتناول «طعام فاسد»

واقعة مأساوية، شهدتها محافظة قنا، صباح اليوم، حيث أصيب 22 شخصًا من بينهم 13 طفلًا بالتسمم، عقب تناولهم «طعام فاسد» في حفل زفاف شعبي بقرية أبوند جنوب قنا.

تسمم 22 شخصا تناولوا «طبيخ فاسد» في حفل زفاف بقنا

وأكد الدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، أن المعازيم المصابين في حفل الزفاف بحالات تسمم، كانوا في حالة أعياء شديدة وتم منحهم العلاج اللازم، ومن بينهم أطفال، وجميعهم خرجوا من المستشفى عدا 6 حالات تم حجزهم نظرا لعدم استقرار حالتهم.

ورجح مدير مستشفى قنا العام، أن سبب التسمم أكل «طبيخ» غير صالح في الفرح، ما أدى إلى وجود تلبك معوي وتسمم، انتقلت سيارات الإسعاف مع قوات الشرطة، ونقلت المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج.

علامات التسمم.. منها القيء والمغص وأصعبها ارتفاع درجات الحرارة

وفيما يخص علامات الإصابة بالتسمم، قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن تناول الأطعمة الفاسدة يسبب التسمم بدرجات مختلفة بين الأفراد، لذلك ينبغي على الجميع معرفة تلك الأعراض.

وأضاف حتة لـ«الوطن»، أن التسمم ينتج عن أنواع مختلفة من البكتيريا، لكل منها أعراضه المحددة، والتي تبدأ في الظهور بعد تناول الطعام الفاسد بساعتين.

وأوضح أنه بشكل عام يمكن إدراك واقعة التسمم من خلال عدة علامات، أبرزها شعور الشخص بالرغبة في القيء، والغثيان والإسهال، بالإضافة إلى المغص الشديد بالأمعاء والانتفاخ والهبوط الحاد، وهي أعراض تزداد قوتها بين الأطفال.

وأشار إلى أنه يمكن أن يتضاعف التسمم لينتج عنه ارتفاعا بدرجة حرارة المصاب، وفي حال ذلك يجب سرعة تناول دواء «الأنتينال والفلاجين»، لتهدئة الجهاز الهضمي، مع إمكانية الحصول على دواء خافض للحرارة، مشددا على أهمية التوجه للمستشفى سريعًا في تلك الحالة.

إسعافات أولية لعلاج التسمم الغذائي

فيما أشار الدكتور شريف حماد أخصائي السموم في حديثه لـ«الوطن»، إلى أن الشخص المصاب بالتسمم الغذائي إذا أصيب بالإسهال والقيء، يجيب إعطاءه سوائل وعصائر عبر الفم لحين الوصول إلى المستشفى أو سيارة الإسعاف.

وفي بعض الأحيان يصاب أشخاص بأعراض شديدة نتيجة التسمم الغذائي، وفي أحيان أخرى تكون الأعراض بسيطة، وهو الأمر الذي فسره أخصائي السموم بأنه راجع إلى مناعة جسم كل شخص ورد فعله المختلف.

وفي حالة ما إذا كان المصاب بالتسمم الغذائي في كامل وعيه يتم إعطائه مياه وعصائر لحين الوصول إلى المستشفى، وفي حالة فقدان الوعي الجزئي أو الكلي فيتم نقله مباشرة إلى المستشفى.