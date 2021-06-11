تصل إلى شهرين.. إجراءات التنازل عن مدفن أو مقبرة وتقنين الوضع

حددت محافظة الجيزة، الإجراءات والمستندات والخطوات التي يجب أن يتبعها المواطن في حال تقديمة بطلب التنازل عن مدفن أو مقبرة وتقنين الوضع.

الإجراءات المطلوبة للحصول على الخدمة

وتستعرض "الوطن"، في السطور التالية، الإجراءات المطلوبة للحصول على التنازل عن مدفن ومقبرة.

الخطوة الأولى:

استلام نموذج الطلب من شباك الجبانات بالمركز التكنولوجي بالمحافظة.

الخطوة الثانية:

ملء نموذج الطلب وإطلاع الموظف على الأوراق والمستندات.

الخطوة الثالثة:

سداد رسوم تقديم الطلب بالخزينة

الخطوة الرابعة:

سداد رسوم الرخصة وتسليم أصول المستندات

الخطوة الخامسة:

استلام رخصة التنازل

كيفيه الحصول على الخدمة

الخطوة الأولى

إرسال الأوراق والمستندات إلى الإدارة المختصة والمهندس الفني بالمنطقة، للبحث في الأرشيف الإلكتروني ثم المعاينة على الطبيعة.

الخطوة الثانية:

عرض الملف على الشؤون القانونية للدارسة، ثم عرض الملف على الشؤون القانونية للدارسة وإبداء الرأي.

الخطوة الثالثة:

في حالة الموافقة يتم عرض الموضوع على اللجنة العليا للجبانات لدارسة الملف مرة أخرى وإبداء الرأي النهائي.

الخطوة الرابعة

تقوم الإدارة المختصة بتنفيذ رأي اللجنة بعد قيام المواطن بإحضار جميع الأصول الخاصة بالملف وسداد الرسوم المطلوبة.

الخطوة الخامسة

يتم إلغاء اسم التنازل واستخراج رخصة جديدة باسم المتنازل إليه، وتسجليها بأرشيف الميكروفيلم.

الخطوة السادسة:

تسليم رخصة التنازل للمواطن.

شروط الحصول على الخدمة

- مصري/مصرية.

- السن: أتم 16 سنة.

- صاحب المدفن أو أحد الورثة.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب مع الاطلاع على الأصل.

- أصل التنازل أو أصل الترخيص.

- أصل التوكيلات على أن تكون سارية وإيداعها بالملف.

-صورة بطاقة المتنازل والمتنازل إليه.

- إقرار من المتنازل والمتنازل إليه بعدم التقدم بطلب للحصول على مدفن أو مقبرة في المستقبل.

الرسوم المطلوبة

50 جنيها.

المدة الزمنية للحصول على الخدمة

خلال من 30 إلى 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب للحصول على الخدمة.