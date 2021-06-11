«لو حد مات من أهلك».. كيفية نقل ملكية خط محمول المتوفى

عند وفاة أحد الأشخاص، يحرص أفراد عائلته على الاحتفاظ ببعض الذكريات والمقتنيات التي يمتلكها، كما يرثون منه ممتلكاته التي من بينها خطه المحمول، فبعض الأشخاص يسعون إلى امتلاك الخط الخاص بذويهم المتوفى، تخليدا له بعد وفاته.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، شروط الحصول على ملكية الخط المحمول وفق أحد موظفي خدمة العملاء في إحدى شركات الاتصالات.

شروط نقل ملكية هاتف الشخص المتوفي

- الذهاب إلى مقر شركة الاتصالات التابع لها الخط وتقديم طلب نقل ملكية الهاتف.

- تقديم إعلام وراثة المتوفى مع توكيلات من الورثة للشخص الذي يتم التنازل له عن الخط.

- يجب أن يحدث التنازل في فترة لا تزيد عن 3 أشهر، وذلك لأن عدم استخدام الخط لمدة 90 يؤدي إلى إنهاء التعاقد مع سحب الخط والرقم وإعادة استخدامه من قبل الشركات.

ولابد أن يكون الخط مسجل باسم الشخص المتوفي وموثق.

وفي اتجاه آخر، يسعى بعض الأشخاص إلى تغيير ملكية الخط، وعليهم اتباع الخطوات التالية، وفق المصدر السابق:

- يشترط وجود ثلاثة أرقام تم استقبال أرصدة منها أو تم تحويل رصيد إليها.

- يجب أن يمر أكثر من 60 يوما على هذه العملية.

- ويشترط أيضا وجود بعض المكالمات الصادرة من الخط لخدمة العملاء، مع توضيح سبب الاستعلام.

- يشترط شحن ثلاثة كروت، مع ذكر فئة الكارت وتاريخ شحنه تقريبا.

- الاسم الخاص بخطة أسعار الخط الحالية والسابقة وتاريخ التحويل إليها.

- وجود خدمة تم تفعيلها حديثا، مع ذكر اسم الخدمة وتاريخ تشغيلها.

وطور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، منظومة نقل الأرقام بهدف ضمان حرية اختيار المستخدم للشبكة الأكثر ملاءمة لاحتياجاته من حيث جودة الخدمات والأسعار والعروض، وتمكن المنظومة الجديدة المستخدم من الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى مجانًا خلال 24 ساعة.

ويشدد جهاز تنظيم الاتصالات، في الرقابة على الشركات للحفاظ على حقوق مستخدمي الاتصالات في تعاملاتهم مع شركات المحمول المرخص لها، وفي حصولهم على الخدمات بجودة عالية.