شروط يجب توافرها لحصول الإبن على معاش والده المتوفى

هناك العديد من القوانين المتعلقة بالمعاشات، ويسعى الكثيرون للحصول على راتب شهري سواء كانت زوجة أو رجل مسن أو شخص أحيل إلى المعاش، وتتعدد الحالات التي يحق فيها صرف معاش منها أحقية حصول الابن على معاش والده المتوفي.

وفي هذا الصدد، ذكرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنّه يحق لابن المتوفى المؤمن عليه، أو صاحب المعاش، صرف معاش والده، وفقا لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

وفي السطور الآتية تستعرض «الوطن»، الشروط التي يجب توافرها حتى يحصل الابن على معاش والده.

شروط صرف الابن على معاش والده

1. أن يكون سنه أقل من 21 عاما، ويمكن استثناء الطالب الذي بلغ سن الحادية والعشرين، لكنه بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس.

2. ألا يعمل لدى الغير ولا يزاول مهنة.

3. ألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين.

4. يمكن للطالب الحاصل على مؤهل نهائي لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس، الحصول على معاش والده متى كان لا يزاول مهنة وألا يكون بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس، وإذا كان سنه أقل من 24 سنة وحاصل على مؤهل متوسط (دبلوم / إعدادية).

5_ الابن العاجز عن الكسب بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحي.​

المستندات اللازمة للحصول على المعاش

1. إحضار شهادة وفاة الوالد أو مستخرج رسمي عنها.

2. صورة المؤهل للأبناء الذين يتقدمون للحصول على المعاش.

3. صور بطاقات الرقم القومي للحاصلين عليها من المستفيدين.

4. شهادة من جهة التعليم للأبناء الطلبة بما لا يجاوز مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط تجاوز سن 21 عاما، وعدم تجاوز سن 26 عاما في تاريخ الوفاة.

5. صور شهادات الميلاد.

6. لابد من إحضار بيان معتمد بالمعاش الآخر المستحق من الصندوق الآخر أو رقم الملف إذا كان المعاش الآخر مستحق من الصندوق الحكومي.