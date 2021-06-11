رياح وأمطار وحرارة تصل لـ45.. أبرز الظواهر الجوية خلال الأسبوع المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، على أغلب محافظات الجمهورية حتى يوم الإثنين المقبل.

وبداية من غد السبت تستمر درجات الحرارة في الارتفاع، حيث توقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال الخبراء، إنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، مع فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة حيث أشارت هيئة الأرصاد إلى وصول درجات الحرارة إلى 45 درجة في محافظات الصعيد.

وفيما يلي تنشر «الوطن» الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأسبوع المقبل.

الظواهر الجوية المتوقعة السبت

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وغرب البلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بالإضافة إلى فرص سقوط أمطار على السواحل الغربية بنسب متقطعة تصل إلى 20 % تقريبا.

الظواهر الجوية المتوقعة الأحد 13 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الإثنين 14 يونيو

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الثلاثاء 15 يونيو

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الأربعاء 16 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية المتوقعة الخميس 17 يونيو

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة

وشددت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.