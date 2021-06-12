مدرسة خاصة تقدم دورات مجانية لطلاب المدارس الحكومة.. «عصائر ومذكرات»

نظمت مدرسة خاصة بقرية «كفر سنجلف الجديد الثلاث كباري»، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، دورات تدريبية للطلاب في المراحل المختلفة بالمدارس الحكومية، لتقوية الطلاب في المناهج، ورفع مستواهم العلمي، ولقيت المبادرة تراحبا شديدا من الأهالي في القرية والقرى المجاورة.

تفاصيل تقديم مدرسة خاصة دورس ودورات مجانية للطلاب

وقال علاء الدين يوسف مدير المدرسة، إن الهدف من قيام المدرسة بهذا الدور، هو خدمة البيئة المحيطة والطلاب في المدرسة والمدارس الحكومية في القرية والقرى المجاورة، مؤكدا أن المدرسة تقوم بتسليم الطلاب «عصائر ومياه وبسكويت وكمامات»، لمساعدتهم في الحفاظ على حياتهم والمساعدة على التركيز في المادة العلمية، وأن المدرسة تقوم بتقديم الدروس لكل المراحل التعليمية بالمجان، بمساعدة المدرسين في المدرسة.

وأضاف مدير المدرسة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدرس يقوم بتوفير مذكرات مصاغة بطريقة مميزة لكل المراحل التعليمية، وتقوم إدارة المدرسة بطبعها وتوزيعها على الطلاب لتسهيل الشرح عليهم، ودروات الثانوية العامة، ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، مشددا على أن المدرسة لا تتحصل علي أي مبالغ مالية من الطلاب، بل تقوم بدعمهم بكل الوسائل، وأن الطلاب يشعرون بالسعادة نظرا للاهتمام الشديد بهم.

وأوضح، أن أنشطة المدرسة متنوعة وليس قاصرة على خدمة البيئة المحيطة الريفية تعليما فقط، وإنما تشمل أيضا إقامة دوات لكرة القدم وأنشطة رياضية وترفيهية، ومسابقات لحفظ القرآن الكريم للطلاب من المدرسة وخارجها، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو تكوير العملية التعليمية ومساعدة الطلاب في تطوير مواهبهم، بالإضافة إلى الهدف الأسمى وهو رفع مستواهم التعليمي.