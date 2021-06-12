شوقي: نحتاج للتكاتف لإيقاف نزيف العقول ومساعدة جيل كامل في التوجيه

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «أنه أصبح واضحاً للجميع من يريد مصلحة أبنائنا ومن هم المحرضون والمتطاولون الذين يستخدمون السوشيال ميديا لأغراض مشبوهة».

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على جروب «رابطة شباب معلمي مصر» عبر تطبيق «واتس اب»، رداً على أحد أولياء الأمور والذي طلب التقدم ببلاغ رسمي عن إثارة الرأي العام ضد وزير التعليم ومنظومة التعليم والتشهير به، قائلا: «لقد رصدنا هذا منذ بدأ التطوير ولكن الأهم أن نتكاتف جميعاً من أجل إحداث ثورة لخدمة الطلاب ولإيقاف نزيف العقول ومن أجل مساعدة جيل كامل لم يحصل للأسف على التوجيه المناسب لسنوات».

وتابع وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تجتهد من أجل وضع الجيل الجديد والأجيال المقبلة على الطريق الصحيح ومن أجل مساعدتهم لمستقبل أفضل لهم ولمصر.

وأشار الدكتور طارق شوقي إلى أن هُناك عدة قوانين لنظرية «التعلم بالمحاولة والخطأ»، يجب على طلاب الصف الثالث الثانوي التعرف على اثنين من تلك القوانين وهما «قانون الأثر» و«قانون الاستعداد والتهيؤ» وذلك على قناة مدرستنا 2 التعليمية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن حياة الإنسان ارتبطت من قديم الأزل باستخدام المعادن لذلك يمكن لطلاب الصف الثالث الثانوى، التعرف على أهم المعادن التي استخدمها الإنسان في العصر الحجري، وذلك فى ضوء دراسته لباب «المعادن»، فى مادة «الجيولوجيا» على قناة مدرستنا 2 التعليمية.

وحث «شوقي» المعلمين والطلاب في المرحلة الثانوية، على التعرف على أهمية التعلم الرقمي وكيفية استخدام مصادر «DLOs» واستخدام خطط الدروس للمعلمين والدروس الموجودة للطلبة، التي تساعد الطالب فى عمل تقييم ذاتي في ورشة العمل من «York Press» وبنك المعرفة المصري يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الساعة 6 مساءً من هنا.

كما حث المعلمين وأولياء الأمور، بالتحضير لمستقبل الطلاب وتشجيعهم على حب التعلم عن طريق ورش العمل من بريتانيكا من خلال بنك المعرفة المصري، وللمعلمين، تحضير الدروس ممكن أن يكون سهلاً جداً باستخدام مصادر بريتانيكا، اكتشف في هذه الورشة يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو الساعة 9 مساءً من هنا.

وقال لأولياء الأمور، تستطيع أن تشجع أولادك على استكمال التعلم الممتع حتى أثناء الأجازة المدرسية، اعرف كيف من خلال هذه الورشة: يوم الاثنين الموافق 28 يونيو الساعة 8 مساءً من هنا.

وتابع، أنه لجميع أولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين يمكنهم التقدم إلى منصة نهضة مصر من خلال بنك المعرفة المصري ورشة عمل لدعم تنمية مهارتي التحدث والاستماع بطريقة ممتعة أثناء الأجازة الصيفية لمراحل رياض الأطفال والسنوات الابتدائية: يوم الاثنين الموافق 14 يونيو الساعة 7 مساءً.