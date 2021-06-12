طقس السبت.. لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والعظمى 35

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام الدين حسين وإيمان منصور والإعلامية دينا شرف، حالة الطقس اليوم السبت، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

وتتوقع هيئة الأرصاد أيضا، أن يكون الطقس في فترة الليل لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 35 والصغرى 21.

الإسكندرية العظمى 29 والصغرى 19.

مرسى مطروح العظمى 26 والصغرى 20.

سيوة العظمى 37 والصغرى 22.

بورسعيد العظمى 29 والصغرى 19.

دمياط العظمى 28 والصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 36 والصغرى 25.

السويس العظمى 37 والصغرى 25.

العريش العظمى 30 والصغرى 23.

طابا العظمى 37 والصغرى 22.

سانت كاترين العظمى 33 والصغرى 20.

شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 26.

الغردقة العظمى 40 والصغرى 26.

الفيوم العظمى 38 والصغرى 26.

بني سويف العظمى 40 والصغرى 26.

المنيا العظمى 41 والصغرى 23.

أسيوط العظمى 43 والصغرى 24.

سوهاج العظمى 44 والصغرى 25.

قنا العظمى 45 والصغرى 26.

الأقصر العظمى 45 والصغرى 26.

أسوان العظمى 46 والصغرى 27.

الوادي الجديد العظمى 45 والصغرى 28.