أسرة الراحل عهدي فضلي تؤدي صلاة الجنازة على جثمانه بمسجد السيدة نفيسة

أدت أسرة المهندس محمد عهدى فضلي، رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، الأسبق، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم، صلاة الجنازة على جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم في مسجد السيدة نفيسة.

وكان المهندس محمد عهدى فضلي قد تولى رئاسة مؤسسة دار «أخبار اليوم» في الفترة من عام 2005 حتي عام 2011.

وكانت محكمة النقض قد أصدَرت حكما ببراءة محمد عهدي فضلي من اتهامه في قضية التربح من بيع أراضى مؤسسة الأخبار وإهدار المال العام، التي اتهم فيها أيضا كل من أحمد المغربي، وزير اﻹسكان الأسبق، ورجل الأعمال ياسين منصور، والإماراتي وحيد متولي يوسف، ورفضت المحكمة الطعن الذي قدمته نيابة الأموال العامة العليا، كما طالبت نيابة محكمة النقض بنقض الحكم؛ وإعادة محاكمة المتهمين في القضيتين أمام دائرة مغايرة من دوائر محاكم جنايات القاهرة.