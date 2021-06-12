عاجل.. السيطرة على حريق هائل في محطة خضروات وفاكهة بالسادات

تمكنت الحماية المدنية في مديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل اندلع قبل قليل، في محطة فاكهة وخضروات بالمنطقة السابعة بمدينة السادات، بعد الدفع بعدد 9 سيارات إطفاء، ونجحت الحماية المدنية في منع انتشار النيران في المصانع والأماكن المجاورة، دون وجود إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الحماية المدنية، يفيد بالسيطرة على حريق نشب في محطة بيع خضروات وفاكهة بمدينة السادات، ولم ينتج عن الحريق إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بدائرة مركز شرطة السادات، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وانتقل فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، لمعرفة أسباب الحريق، وسماع أقوال شهود العيان، وأصحاب محطة الفاكهة، وسؤال العاملين بالمصنع.