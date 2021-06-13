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محمود مسلم

حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:10 ص | الأحد 13 يونيو 2021
برج الجوزاء

برج الجوزاء

يتميز مولود برج الجوزاء بقدرته على التكيف مع جميع المواقف المختلفة التي يمر بها في حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر وبلوتو متنافران في منزلي المال وعليك أن تكون يقظا تفاديا للأخطاء ولتتمكن من موازنة نفقاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تكون أكثر مراعاة لمشاعر الأحباب والأصدقاء

 

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

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