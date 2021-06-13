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حظك اليوم الأحد 13-6-2021 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:14 ص | الأحد 13 يونيو 2021
برج السرطان

برج السرطان

يتميز مولود برج السرطان بقدرته على اكتشاف نوايا من يتحدث معه بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

الفلك يعمل لصالحك.. وتمضي نحو هدفك بثقة وتجد من يقدر قيمتك ويعرفها.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك مهتما بمظهرك وتبدو متألقا وتجذب الجنس الآخر.

 

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة شيرين رضا، ويوافق تاريخ ميلادها 7 يوليو.

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