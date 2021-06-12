تعرف على موعد طرح فيلم luca في دور العرض

أيام قليلة على موعد طرح فيلم luca في دور العرض من قبل شركة Pixar، الفيلم الذي طال انتظاره لفترة طويلة، ومن المقرر طرحه بعد عدة تأجيلات بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

موعد طرح فيلم luca: منتصف يونيو

موعد طرح فيلم luca سيكون 18 يونيو الجاري بحسب موقع Variety، حيث قال كاساروزا مسئول الشركة في بيان: «سيعرض فيلمنا مغامرة صيفية لا تنسى، خلالها ستغير بطل الفيلم لوكا بشكل جذري، وفيها نرى جمال وسحر البحر في إيطاليا».

نشرت الصفحة الرسمية لشركة Pixar، موعد طرح فيلم luca والبوستر الأول لفيلمها المقبل، والذي جاء عبارة عن الشخصية الشهيرة Luca وهي تطفو على الماء ونصفها الأول من الأسفل والآخر من الأعلى.

الشركة كانت قد كشفت فقط عن صورتين فقط من فريق عمل فيلم Luca، في نهاية العام الماضي 2020، وهما جون راتزينبيرجر، ودريك بيل، العمل من إخراج إنريكو كاساروزا، وقام بكتابة السيناريو جيسي أندروز، مايك جونز.

فيلم Luca تدور قصته حول طفل يافع يعيش في فصل الصيف على شاطئ البحر على الريفيرا الإيطالية المليئة بالآيس كريم والمكرونة وركوب السكوتر بدون نهاية طوال الصيف.

ويشارك Luca هذه المغامرات مع صديقه المقرب الذى تعرف عليه حديثا، ولكن كل المتعة مهددة بسر عميق، وهو وحش بحري من عالم غريب.

يذكر أن شركة PIXAR، التي تنتج luca كانت قد أنتجت فيلم الأنيميشن SOUL، وتدور قصة الفيلم حول حلم «جو» أن يكون عازفًا لموسيقى الجاز، ولكن يمر حادث غير متوقع يؤدي إلى فصل روحه عن جسده ثم يتم نقله إلى مكان خيالي، والعمل كانت مدته ساعة ونصف الساعة، من إخراج Pete Docter وKemp Powers، وشارك جيمي فوكس وتينا فاي.