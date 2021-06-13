7 وسائل للإبلاغ.. متى تنتهي مهلة تسجيل قراءة عدادات الغاز؟

من المقرر انتهاء الفترة المخصصة لتسجيل قراءة استهلاك عدادات الغاز الطبيعي المنزلية إلكترونيا لدى شركات الغاز الطبيعي وشركات الخدمات البترولية والتوزيع، والخاصة باستهلاك شهر يونيو بعد 3 أيام.

وبدأت مهلة إبلاغ وتسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي للوحدات المنزلية، الخاصة باستهلاك شهر يونيو، منذ أول يوم في الشهر الجاري ولمدة 15 يوما، ويجب على المواطنين الإسراع خلال الساعات القليلة المقبلة لتسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لتفادي الضرر الذي يتسبب للمستخدمين بسبب زيادة قيمة الفاتورة عن الاستهلاك الطبيعي بسبب اتخاذ متوسط سعري لها، لذلك يجب التسجيل قبل يوم الثلاثاء القادم.

ومن المتبع أنه في حالة عدم قيام المستهلكين بتسجيل قراءة عداد الغاز الخاص بهم لدى الشركات المسؤولة، تضطر الشركة لحساب الفاتورة الشهرية وفقًا لمتوسط الاستهلاك وهو ما يعني تسجيل قراءة غير دقيقة، ما يعني زيادة قيمة الفاتورة، وهو ما يزيد التكاليف على المواطنين، لذلك تطالب شركات الغاز الطبيعي، المواطنين، بتسجيل قراءة الغاز شهريًا.

وأعلنت شركة الخدمات البترولية التجارية «بتروتريد»، 7 وسائل لإبلاغ قراءة استهلاك الغاز الطبيعي، وهي:

1- الموقع الإلكتروني للشركة www.petrotrade.com.eg ويمكن من خلاله تسجيل القراءة.

2- تطبيق الموبايل من خلال الرابط الموجود على الموقع الإلكتروني أيضًا.

3- إبلاغ القراءة لمحصل الشركة لتسجيلها على ماكينة لـ«POS» في أثناء تحصيل الفاتورة.

4- عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

5- الرقم المختصر 1122 من أي موبايل.

6- خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على الرقم 5727 ومن أي خط أرضي على الرقم 09000727.

7- يمكن تسجيل القراءة من خلال أي فرع من فروع الشركة.

وتعمل وزارة البترول والثروة المعدنية والشركات المعنية بالغاز الطبيعي، لتوفير العديد من الطرق الإلكترونية الخاصة بتسجيل قراءات عداد الغاز الطبيعي للمنازل، للتسهيل على المستخدمين وللحد من التزاحم أو دخول المحصلين للمنازل، نظرا لظروف جائحة كورونا، كما أن ذلك يتوافق مع خطة الدولة في التحول الرقمي