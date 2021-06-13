«شكري» عن التقارب مع تركيا: أمننا القومي «مقدس» ولن نتنازل عنه

رد السفير سامح شكري، وزير الخارجية المصري، على ما تردد حول وجود انزعاج قبرصي يوناني من التقارب المصري التركي، مؤضحا أن استقرار مصر وأمنها القومي، أمور لا يمكن التنازل عنها ولا يمكن تجاوزها، ولابد من التعامل بمصداقية وأن يتم رصد تحول وابتعاد تام عن أي شئ يزعزع استقرار مصر الداخلي، أو يهدد أمنها القومي، سواء في النطاق الأقليمي أو الدولى، مؤكدا أن هذا أمرا مقدسا.

وعن استمرار قنوات الإخوان في البث من تركيا، أضاف «شكري»، خلال حواره في برنامج «على مسئوليتي»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامي أحمد موسى، أن استمرار هذه الأوضاع بالتأكيد تجعل الأمور أكثر صعوبة، مضيفا «نحن نرصد كل هذه السياسات وفي إطار أي تقدم أو إيجابية، تكون هناك فرصة لاستئناف العلاقات بالشكل الطبيعي».

وأردف وزير الخارجية المصري، أن قبرص واليونان ليستا منزعجتان من التقارب مع تركيا، مضيفا «نحن نتعامل بشفافية كاملة مع شركائنا وحلفائنا والعلاقات الوثيقة فيما بين مصر وتركيا واليونان، تجعل هناك ثقة متبادلة وتفهم وإحاطة للدول الثلاث لكل المغريات في نطاق الشرق المتوسط، وفي نطاق المصالح المشتركة التي تجمعنا وليس هناك أي وجه للانزعاج ولكن هناك ارتياح لهذه العلاقة وعوائدها».