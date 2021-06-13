أول تعليق من محمد إيهاب بعد حرمانه من الأولمبياد: رفع الأثقال في كبوة

كشف اللاعب محمد إيهاب، بطل مصر في رفع الأثقال، تفاصيل حرمانه من مشاركته في أولمبياد طوكيو، قائلا إنه كلاعب مطلوب منه الحفاظ على تمريناته وأرقامه وتحليله، مضيفا «اللعبة كلها في كبوة دلوقتي، والمفروض الكل يتكاتف عشان نتخطى الكبوة ونبني من جديد».

وأضاف «إيهاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة قناة «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الدرس كبير ولن يتكرر في القادم، وستكون هناك احتياطات قادمة سواء من الإدارة أو المدربين أو اللاعبين، «أنا مش مسؤول عشان أحقق فين الغلطة، على قد ما أنا مسؤول أني أوعي اللعيبة بأن الطريق الصح طويل ومحتاج صبر بس في الآخر كلنا هنوصل».

وتابع بطل مصر في رفع الأثقال: «كلنا في مركب واحدة، مش كل حد مع نفسه، ومش عشان فئة عمرية معينة تخطئ لازم ثقافة اللعبة كلها تتغير، ويفهموا أن الطريق طويل بس هنوصل في الآخر لأن مفيش نجاح من يوم وليلة».

وواصل: «أنا أرقامي أفضل من اللي تأهل من أفريقيا، أنا شايف الموجودين محدش منهم غلبني غير واحد بس هو الصيني، وغلبني بفارق كيلو لما نافسته، وهو حاليا عنده 36 سنة وتعتبر دي آخر بطولة له، وأنا كان عندي أمل كبير إننا ننافس على الذهب والفضة، والحمد لله الواحد على قد ما بيقدر بيجتهد».

وعن الاتحاد المصري: "مفيش كيان ناجح إلا وفيه مشاكل، بس احنا عاوزين نتخطى المشاكل دي عشان نبني من جديد، اللعبة غنية ميداليات ولها تاريخ ورصيد كبير، فمش عاوزين ندبح اللعبة ونمسك الناس كلهم ونقطع رقابيهم، بس عاوزين نقول فين اللعبة بعد كدة، احنا عاوزين نبني من جديد ومصر ولادة، وإن شاء الله متفائل خير بعد الكبوة، ومفيش بطولة هتعدي إلا بميداليات، والبركة في باقي الأبطال".