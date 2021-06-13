مقتل سيدة وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار جماعي جنوب شيكاغو الأمريكية

قتلت سيدة أمريكية، وأصيب 9 أشخاص على الأقل، في إطلاق نار جماعي في الجانب الجنوبي من مدينة شيكاغو الواقعة في ولاية إلينوي وسط غربي الولايات المتحدة الأمريكية، في وقت مبكر من صباح أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «شينخوا» الصينية.

وقالت صحيفة «شيكاغو تريبيون»، نقلا عن الشرطة الأمريكية، إن الحادث وقع بعد الساعة 2:00 صباحا بقليل، حيث اقترب رجلان من مجموعة من الأشخاص كانوا يقفون على الرصيف وفتحوا النار عليهم.

وأشارت الشرطة الأمريكية، إلى إصابة امرأة «29 عاما»، بعيار ناري في الساق والبطن وأعلن عن وفاتها في المستشفى، في حين نُقل 9 مصابين آخرين إلى مستشفيات بالمنطقة، فيما لا تزال الشرطة تحقق في الحادث.

إصابة 14 شخصا بينهم اثنان في حالة خطرة بعد إطلاق النار وسط «أوستن» بولاية تكساس

وكانت الشرطة الأمريكية، قالت أمس السبت، إن 14 شخصا أصيبوا من بينهم اثنان في حالة خطرة بعد أن تبادل رجلان إطلاق النار في منطقة ترفيهية مزدحمة وسط مدينة «أوستن» بولاية تكساس في وسط جنوبي البلاد في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

وأضافت الشرطة الأمريكية، أن المشتبه بهما ما زالا طليقين، فيما كان معظم الجرحى من المارة الأبرياء.

وقال قائد شرطة أوستن المؤقت، جوزيف تشاكون، في مؤتمر صحفي: «يبدو أن هذا حادث منفرد بين طرفين»، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي قتلى.

ونقل اثنان من المصابين إلى المستشفى في حالة حرجة، أما باقي الجرحى فحالتهم مستقرة، فيما لم يتم إلقاء القبض على مطلق النار المشتبه به على الفور.

واشارت الشرطة الامريكية في بيان، إلى أن المشتبه به لا يزال طليقا، مضيفة: «لا نعرف ما إذا كان شخصا واحدا أو أكثر».

واشارت الشرطة الامريكية، إلى أنهم يبحثون عن رجل وصف بأنه أسود، موضحة أن إطلاق النار يبدو حدثا معزولا، لكن التحقيق لا يزال جاريا.

وأضاف تشاكون: «لم يتضح حتى الآن، ما الذي أثار هذا الحادث، ولكن بدافع توخي الحذر الشديد قمنا بإبلاغ فرقة العمل المشتركة لمكافحة الإرهاب».