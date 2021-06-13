إخماد حريق بمحطة محولات «النقب» بأسيوط دون خسائر بشرية

اندلع حريق داخل بعض المكاتب الخاصة بالإداريين بمحطه محولات 500 بالنقب، التابعة لمركز أبنوب في محافظة أسيوط، دون خسائر بشرية أو إصابات.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بنشوب حريق داخل محطة محولات 500 بالنقب بدائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحمايه المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين صحة البلاغ، ووجود حريق داخل بعض المكاتب الخاصة بالإداريين بمحطه محولات 500 بالنقب دائرة المركز.

وتم إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية، وجرى التبريد، ولم يسفر الحادث عن وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة 3 أشخاص فى حريق بسبب تسريب بوتاجاز بأسيوط

من جانب آخر، تلقى مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوقوع حريق داخل مطبخ بمنزل المواطنة «سمارة أحمد سيد أحمد»، بقرية دير الجنادلة دائرة المركز ووقوع إصابات.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بمنزل «سمارة أحمد سيد أحمد»، وجرى السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية، وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز، أن سبب الحريق تسريب غاز من أسطوانة بوتجاز.

وأسفر الحريق عن إصابه كل من حنان جمعة محمد، 24 سنة، وسمارة أحمد سيد، 40 سنة، وأمل سمارة أحمد سيد، 14 سنة، وتم تحويلهم لمستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، وتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.