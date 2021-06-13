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محمود مسلم

«شباب الأعمال»: نقص المعلومات تحدٍ أكبر أمام الاستثمار في أفريقيا

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شرم الشيخ - وليد عبدالسلام
12:58 م | الأحد 13 يونيو 2021
جمال أبوعلي رئيس جمعية شباب الأعمال

جمال أبوعلي رئيس جمعية شباب الأعمال

قال جمال أبو علي، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن نقص المعلومات حول الفرص الاستثمارية المتاحة يأتي على رأس التحديات التي تواجه المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأفريقيا، بالاضافة إلى صعوبة إيجاد شريك محلي، والتدريب على دخول أسواق جديدة نسبية.

وأضاف «أبو علي»، خلال فاعليات اليوم الثالث لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا بشرم الشيخ، أن أفريقيا قارة الفرص، وهي سوق جاذبا للاستثمار في مختلف القطاعات الهامة، خاصة قطاعات التصنيع الغذائي والبنية التحتية وإنشاءات الطاقة الجديدة، والتدريب والتعليم الفني.

وأكد رئيس جمعية شباب الأعمال، ضرورة دعم الشركات العاملة بالقطاع الخاص في زيادة استثماراتها وصادراتها لإفريقيا خلال الفترة القليلة المقبلة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الجديدة.

وتابع، قامت الجمعية بإطلاق مبادرة خطة تستهدف التواصل مع كل الجهات المعنية لدعم الاستثمار مع إفريقيا والتواصل مع كافة الجمعيات المماثلة للجمعية المصرية لشباب الأعمال بمصر وأفريقيا، والتواصل أيضا مع سفراء الدول الإفريقية بمصر.

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