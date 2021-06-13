كشف ملابسات مقتل شخص في سوهاج.. وتحديد وضبط الجناة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات.. ما تبلغ لمركز شرطة طهطا بمديرية أمن سوهاج بالعثور على جثة «سائق مركبة (توك توك)، مقيم بدائرة بدائرة المركز» وبها عيار ناري، وبسؤال شقيقه قرر بخروج المجني عليه من المنزل للعمل مستقلا مركبة «توك توك».

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين، مقيمان بدائرة المركز».

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما «فرد محلي» المُستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بقصد السرقة، كما أضافا باستدراج المجني عليه وطلبا منه توصيلهما للقرية محل سكنهما، ولدى وصولهم لمكان الواقعة قام أحدهما بإطلاق عيار ناري من السلاح المضبوط تجاه المجني عليه فأودى بحياته، واستوليا على مركبة «توك توك» ولاذا بالهرب، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.